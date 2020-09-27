俄羅斯新增7523確診創3個月新高 全境已拿到疫苗

俄羅斯通報，26日新增7523例新冠病毒確診，創3個月以來新高。烏克蘭也再次刷新疫情以來單日新增確診紀錄，總統坦言，俄國正受到第二波疫情衝擊。

俄羅斯累計確診病例達114萬3571例，同時新增169起死亡病例，累計染疫致死的人數達到2萬225人。俄羅斯塔斯社24日援引俄衛生部的消息報導說，目前俄所有地區均已收到俄產史普尼克V（Sputnik V）新冠疫苗。

烏克蘭封鎖措施 延至10月底

烏克蘭國家安全會議26日表示，過去24小時新增3833人確診，高於17日創下的單日新增3584人感染的紀錄。路透報導，烏克蘭9月以來單日新增感染人數多次超過3000人，促使政府延長封鎖措施直至10月底。根據國家安全會議，烏克蘭迄今累計19萬5504人感染與3903人病故。

另一方面，捷克，26日新增2946人確診，創下單日新增病例紀錄，並新增15人病故。擁有1070萬人口的捷克，截至26日累計6萬1318人感染、582人不治。

東京時隔7天 再逾200病例

日本東京26日新增270例確診，是繼19日以來單日病例再度逾200例，也是僅次於10日276例的本月次高水準。

NHK、TBS電視台報導，東京都政府每天公布確診病例都是基於3天前檢查，23日檢查數6400多件，是本月檢查數最多的1天，約22日的3倍。

據「東京都新型冠狀病毒防疫對策網站」統計，東京都近期從9月21日的98例開始低於百例，最少的1天是23日59例，但24日又回升到195例，昨天也是195例。

東京都至今累計病例數2萬5113例。

緬甸病例飆升 仰光急蓋隔離設施

此外，緬甸最大城市仰光正加速興建新隔離中心，心力交瘁的醫療工作人員憂心還會再新增數以千計的病例。

中央社引述法新社報導，緬甸擁有全球最簡陋的醫療系統之一，不過，緬甸到上個月累積確診病例還不到400起，死亡病例僅6起。但西部新增病例迅速蔓延至緬甸其他地區，新增病例每周翻倍，如今已超過9000例。未來幾天，緬甸確診病例數料將突破1萬例。

官方媒體報導，緬甸已經蓋好7座新隔離設施，可以再容納1000人。仰光一家診所的醫師表示：「我們預估還有1萬起疑似病例。」他說，仰光周遭的醫療從業人員已經「精疲力竭」。