WHO：不齊心抗疫 全球染疫死恐破200萬

全球新冠肺炎死亡人數即將突破100萬人，世界衛生組織（WHO）25日表示，如果各國不齊心協力遏止病毒的傳播，這一數字再翻一倍「並非不可能」。

關於染疫死亡數是否會真的達到200萬人，WHO突發衛生事件執行主任萊恩說：「那的確難以想像，但並非不可能，如果我們從九個月內失去100萬人來看，再考慮接下來的九個月內將能獲得疫苗的實際情況，這對每個人來說，都是一項艱鉅任務。」他指出：「真正的問題是，我們是否準備好共同採取行動，來避免這個數字出現？」

美國約翰霍普金斯大學數據顯示，全球累計3260萬人確診，至少99萬人病故。澳洲墨爾本大學全球疾病負擔小組主任Alan Lopez稱，包括未被計入的病例在內，至今實際的病故人數可能接近180萬人。

WHO官員范科霍芙警告，歐洲有幾個國家疫情升溫，「新增確診數呈上升趨勢」，雖然部分是因為篩檢做得更好，但染疫患者住院率的攀升，也達到「令人擔憂」的程度。

日政府模擬 7感染高風險情境

日本政府新冠肺炎顧問專門小組，25日公布7種容易感染新冠肺炎的情況，希望藉由列出具體的高風險行為，提高民眾的防疫意識。

七種情況分別是：喝酒的社交聚會；在外用餐或喝酒到深夜，或與一大群人在外用餐或喝酒；在一大群人之中說話，或說話沒戴口罩；下班後或在工作空檔中與人交際；與他人集體生活，例如住在宿舍；在通風不良、沒保持社交距離的密閉空間，從事會使人氣喘吁吁的運動；身處密閉公共場所，如搭乘大眾運輸和在餐館用餐。