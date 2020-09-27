相隔11天 港再現本土零確診 火眼實驗室完成使命撤出

新冠肺炎第三波疫情持續放緩，香港昨日無新增本土感染個案，只新增一宗輸入個案，是第三波疫情爆發以來最低確診數字。早前協助推行普及社區檢測計畫的華昇診斷中心，完全撤出作為臨時實驗室的中山公園，華昇診斷中心董事長胡定旭形容是完成歷史使命。他表示，未來若再有大規模檢測，華昇可在一星期內為氣膜實驗室充氣，認為社會毋須執著屆時是否再需要外援。

大公報報導，相隔11天，香港昨日再次錄得零本土個案，累計5060人染疫。昨日並且是香港連續第六日單位數確診，以及連續五日無感染源頭不明個案。

據報導，新增確診的48歲男病人是貨機機組人員，21日發病，24日由巴林抵港後入住赤角香港天際萬豪酒店。他於抵港當日，在機場取得的新冠病毒樣本呈陽性，其後確診，與他同機的兩名機組人員均被列為密切接觸者，須接受檢疫。

普檢於9月14日完結，設於中山紀念公園體育館、由華大基因旗下的華昇診斷中心管理的「火眼」實驗室，氣膜於昨日「放氣」拆走，華昇診斷中心董事長胡定旭表示，氣膜及其他設備會搬去倉庫，若再出現新一波疫情，可在一周內重新啟用。

專家：未確定傳染鏈已斷

另據文匯報報導，港府抗疫督導委員會專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌許樹昌認為，出現本土「零確診」顯示本土疫情已受控，社區傳播的威脅緩和，但不能完全確定社區傳播鏈已徹底截斷，所以市民仍要提高警覺，「現在有更多娛樂場所重開，市民可能會出多街，但大家在中秋節假期，到人多擠迫地方要加倍防疫，否則再爆發個案的風險較高。」