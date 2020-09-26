專家：新冠病毒已成常駐 疫苗問世至關重要

中國專家張文宏今天說，一般而言病死率高的病毒不可能長久在人類中蔓延，但2019冠狀病毒卻很特別，以現狀來講已成「常駐病毒」。他強調，世界大門要開啟，還是要依靠疫苗的問世。

澎湃新聞報導，第2屆海峽兩岸國際醫療與特需服務發展大會、第13屆高端醫療服務與建設研討會今天在上海復旦大學附屬華山醫院舉行，擔任該院感染科主任的張文宏在會中作了上述表示。

張文宏指出，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）在醫療資源豐富的美國，約有3%病死率；在醫療資源不那麼充沛的墨西哥，則有10.65%的病死率。

他說，一般病死率高的病毒不可能長久在人類中蔓延，例如嚴重急性呼吸道症候群（SARS）約有10%病死率，而中東呼吸綜合症（MERS）和伊波拉病毒的病死率比新冠病毒更高，但這些病毒「很快就被幹掉」，而新冠病毒「卻如此之特別」。

張文宏認為，以目前疫情蔓延態勢來看，新冠病毒已經變成和流感、麻疹病毒一樣的常駐病毒。

他又引述美國8月23日的疾控數據指出，新冠肺炎死亡人數超過15萬，但24歲以下的年輕人死亡人數只有309人，「病毒對人類的攻擊出現了兩極分化」，瘋狂地攻擊老年人，卻對年輕人「心懷仁慈」。

張文宏表示，許多傳染病的大流行，都要等到自然中止或疫苗啟用，以2009年的H1N1病毒流行的終止為例，就是由於全世界接種疫苗，使得目前全球流感死亡率僅0.1%。

他說，當下全球仍處於疫情不平衡態勢，在這種背景下，中國不能徹底開放，「世界大門要重啟，還是要依靠疫苗的問世」。

這次疫情爆發後，中國也全力投入疫苗研發工作。中國科技部社會發展科技司司長吳遠彬昨天說，中國目前有11款疫苗進入臨床試驗階段，其中4款已進入第3期。