歐洲疫情反彈 「地方性封鎖」壓不住確診繼續飆

歐洲近來新冠肺炎確診人數飆升，西班牙、英國和法國多個城市宣布實施地方性封鎖措施，俄羅斯首都莫斯科市長索比亞寧也下令，28日起年長者必須待在家中，並建議雇主允許員工在家工作。此外，全球感染新冠肺炎死亡人數即將突破100萬，但專家表示，實際數字可能多出將近一倍。

莫斯科疫情嚴峻 禁年長者外出

中央社引述法新社報導，俄國疫情幾個月來維持穩定，但近日大幅飆升，病例主要集中在莫斯科，25日新增確診7212人，創下6月底以來新高，累計113萬6048人確診與2萬56人病故。

索比亞寧表示，自28日起，65歲以上市民應待在家中，並盡量不外出購物，僅就醫、購物、遛狗與通勤上班才能外出；他並告訴企業主：「我堅決要求和建議你們，盡可能讓你們的員工在家上班。」

歐封鎖措施因地制宜 專家質疑效力

另據華爾街日報報導，西班牙，法國、英國等也面臨疫情快速反彈，也紛紛祭出地方性封鎖措施，希望在經濟持續復甦的同時，也能有效抗疫。

西班牙馬德里、法國馬賽和英格蘭中部等地區，實施地方性干預措施包含管制酒吧營業時間、限制社交聚會和旅行。

不過，流行病學家表示，由於經濟活動不會只集中在鄰近地區，在部分地區實施的措施不太可能有效，「數千人每天將持續通勤至城市其他地方」，認為管制措施應拓展擴大範圍。

全球逼近100萬不治 「恐大大低估」

此外，全球病故人數將達100萬，但澳洲墨爾本大學全球疾病負擔小組主任Alan Lopez指出：「死亡人數可能還是被低估，而且是被大大低估。」他表示，至今實際的病故人數可能接近180萬人，而到年底可能增至300萬人。

即使是擁有完善衛生系統的國家，也難以準確估計其染疫死亡人數。一項7月公布的研究顯示，在今年3至5月期間，美國有數萬件死亡病例未被計入官方統計，對追蹤及遏止疫情的行動造成打擊。