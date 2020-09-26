快訊

被笑看錯？ 賴士葆爆蘇貞昌有52.8億「公務私房錢」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

歐洲疫情反彈 「地方性封鎖」壓不住確診繼續飆

世界日報 / 編譯中心／綜合25日電
西班牙馬德里、法國馬賽和英格蘭中部等地區，實施地方性干預措施包含管制酒吧營業時間、限制社交聚會和旅行。圖為馬德里的理髮廳，25日顧客和理髮師都帶著口罩。 美聯社
西班牙馬德里、法國馬賽和英格蘭中部等地區，實施地方性干預措施包含管制酒吧營業時間、限制社交聚會和旅行。圖為馬德里的理髮廳，25日顧客和理髮師都帶著口罩。 美聯社

歐洲近來新冠肺炎確診人數飆升，西班牙、英國和法國多個城市宣布實施地方性封鎖措施，俄羅斯首都莫斯科市長索比亞寧也下令，28日起年長者必須待在家中，並建議雇主允許員工在家工作。此外，全球感染新冠肺炎死亡人數即將突破100萬，但專家表示，實際數字可能多出將近一倍。

莫斯科疫情嚴峻 禁年長者外出

中央社引述法新社報導，俄國疫情幾個月來維持穩定，但近日大幅飆升，病例主要集中在莫斯科，25日新增確診7212人，創下6月底以來新高，累計113萬6048人確診與2萬56人病故。

索比亞寧表示，自28日起，65歲以上市民應待在家中，並盡量不外出購物，僅就醫、購物、遛狗與通勤上班才能外出；他並告訴企業主：「我堅決要求和建議你們，盡可能讓你們的員工在家上班。」

歐封鎖措施因地制宜 專家質疑效力

另據華爾街日報報導，西班牙，法國、英國等也面臨疫情快速反彈，也紛紛祭出地方性封鎖措施，希望在經濟持續復甦的同時，也能有效抗疫。

西班牙馬德里、法國馬賽和英格蘭中部等地區，實施地方性干預措施包含管制酒吧營業時間、限制社交聚會和旅行。

不過，流行病學家表示，由於經濟活動不會只集中在鄰近地區，在部分地區實施的措施不太可能有效，「數千人每天將持續通勤至城市其他地方」，認為管制措施應拓展擴大範圍。

全球逼近100萬不治 「恐大大低估」

此外，全球病故人數將達100萬，但澳洲墨爾本大學全球疾病負擔小組主任Alan Lopez指出：「死亡人數可能還是被低估，而且是被大大低估。」他表示，至今實際的病故人數可能接近180萬人，而到年底可能增至300萬人。

即使是擁有完善衛生系統的國家，也難以準確估計其染疫死亡人數。一項7月公布的研究顯示，在今年3至5月期間，美國有數萬件死亡病例未被計入官方統計，對追蹤及遏止疫情的行動造成打擊。

莫斯科疫情嚴峻 市長禁年長者外出 楊婷華
莫斯科疫情嚴峻 市長禁年長者外出 楊婷華

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

維州州長夫婦確診新冠 首位染疫民主黨籍州長

模擬預測示警：美染疫死亡數 4個月內恐增至38萬人

台鐵通勤生力軍電聯車即將交車 運能提昇更便利

普亭政敵納瓦尼 傳已遭俄羅斯當局凍結房產帳戶

相關新聞

歐洲疫情反彈 「地方性封鎖」壓不住確診繼續飆

歐洲近來新冠肺炎確診人數飆升，西班牙、英國和法國多個城市宣布實施地方性封鎖措施，俄羅斯首都莫斯科市長索比亞寧也下令，28日起年長者必須待在家中，並建議雇主允許員工在家工作。此外，全球感染新冠肺炎死亡人數即將突破100萬，但專家表示，實際數字可能多出將近一倍。

模擬預測示警：美染疫死亡數 4個月內恐增至38萬人

新冠肺炎疫情持續升溫，全球死亡人數仍不斷攀升，但經過各國政府努力抗疫，疫情似乎有受到控制的跡象；然而，根據科學家們進行的模擬預測結果卻顯示，美國染疫死亡人數恐怕在未來四個月內激增至約38萬人。

新冠疫苗若問世...誰可以先施打？大陸衛健委這樣說

目前全球新冠肺炎確診病例已經超過3,200萬例，日後新冠疫苗一旦正式問世，究竟哪些人可優先施打？對此，大陸國家衛生健康委...

維州州長夫婦確診新冠 首位染疫民主黨籍州長

維吉尼亞州州長辦公室25日宣布，州長諾譚(Ralph Northam)和妻子帕梅拉·諾譚(Pamela Northam)確診新冠肺炎，兩人將居家隔離十天，並配合州衛生廳的接觸者追蹤(contact trace)工作。州府工作人員現在已全部居家辦公，州府行政大樓25日全面關閉，進行深度清潔。

國新辦：今年可產6.1億劑新冠疫苗 定價一定是大眾可接受

國務院新聞辦25日舉行吹風會指出，中國5條研發路線的11個新冠病毒疫苗已進入臨床試驗階段，四個疫苗進入臨床三期，將推動疫苗盡快上市。今年新冠疫苗的年產可達到6.1億劑，明年年產可達到10億劑。至於定價問題，將遵循公共產品的屬性，在中國的定價「一定是大眾可接受的範圍」。

中國科興生物新冠疫苗擬向FDA申請認證 在歐美出售

中國科興控股生物技術有限公司表示，公司研發的新型冠狀病毒疾病疫苗若通過第三輪和最後一輪測試，將向美國食品暨藥物管理局（FDA）申請認證，並在包括美國和歐盟國家等地出售。

陸CDC稱 新冠疫苗可能具長期保護作用

針對新冠病毒疫苗究竟能提供多長時間保護力，早前一直有不同說法。對此，中國疾控中心流行病學首席科學家曾光表示，大陸最早接種...

澳洲總理：若有疫苗不分享 難逃歷史制裁

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）今天表示，任何研發出2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗的國家都應...

中國青島爆本土疫情 官方通報無新增病例

據官方通報，中國昨天新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例15例，均為境外移入。青島市24日爆發...

圖表看疫情／憂歐疫情擴大！德針對歐盟過半國家發布旅遊警示

2019新型冠狀病毒（COVID-19）擴散全球，死亡數不斷攀升，各國紛紛祭出防疫政策，試圖阻止疫情蔓延。

美國家廣場插上2萬面國旗 紀念逾20萬名新冠肺炎死者

美國國家廣場大草坪9月22日出現2萬面國旗，以悼念全國20多萬名新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）逝世者。每一面國旗代表死於新冠病毒的10名美國人。

圖表看疫情／華郵：新冠病毒突變 傳染力升級

華盛頓郵報報導，休士頓科學家公布一篇逾5000份新冠病毒基因序的新研究，顯示新冠病毒持續累積突變變異，其中一種D614G突變將使病毒更具傳染力，讓戴口罩或維持社交距離的防疫效力可能因此降低。

熱門新聞

共機頻越中線之際 美軍2架B-1B轟炸機朝台灣飛來

獨╱掉漆！金門軍用卡車開進水溝 民眾笑：技術太差

賴士葆爆30多家業者住帝寶領紓困 蘇揆允諾徹查

大陸情報船今距綠島外海40浬 我運輸艦出現在台東近海

被笑看錯？ 賴士葆爆蘇貞昌有52.8億「公務私房錢」

影／賴士葆促「帶頭吃萊豬保證安全？」 蘇貞昌：不要

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。