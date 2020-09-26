青島本土疫情傳播源頭 官方避提來自俄羅斯

中國山東省青島市爆發新冠肺炎本土疫情，官方指一批進口冷凍海鮮是傳播源頭，但避提來自何國。中國海關今早通報，因為從水產品外包裝和樣本驗出病毒，停止兩艘俄羅斯漁船進口申報4週。

青島市衛生健康委員會通報，24日對青島港大港公司「應檢盡檢」人員定期例行檢測中，先後發現兩名裝卸工人感染2019冠狀病毒（COVID-19），經專家組判定屬無症狀感染者。

這是新疆疫情在9月7日實現「清零」後，中國再度出現本土疫情。

通報並提到，這兩名工人都在9月19日夜班裝卸了來自「境外」進口的一批冷凍海鮮，這批產品尚未進入市場，已被全部封存，共採集送檢涉及冷鏈產品和環境樣本1440份，已檢出51個病毒呈陽性樣本。

儘管官方避提傳播源頭來自何國，但綜合網路訊息，這起疫情最早是青島阜外醫院通報青島市北區疾控中心，並指兩名工人裝卸的冷凍海鮮來自俄羅斯。

與此同時，中國海關總署官網26日上午發布新聞稿稱，因為接獲山東省委統籌疫情防控和經濟運行工作領導小組（指揮部）通報，從進口俄羅斯水產品外包裝和產品樣本中檢出2019冠狀病毒核酸陽性，因此對俄羅斯2艘漁船採取緊急預防性措施。

中國海關總署表示，全國海關自即日起暫停接受捕撈船VLADIMIR STARZHINSKY LLC ROLIZ（註冊編號為CH-05M）和運輸船CRYSTAL AFRICA（註冊編號為CH-56N）2艘漁船進口申報4週，期滿後自動恢復。

至於這兩艘俄羅斯漁船進口的問題水產品，是否就是青島官方此前通報的同一批，中國有關當局迄今並未作進一步說明。