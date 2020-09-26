模擬預測示警：美染疫死亡數 4個月內恐增至38萬人

新冠肺炎疫情持續升溫，全球死亡人數仍不斷攀升，但經過各國政府努力抗疫，疫情似乎有受到控制的跡象；然而，根據科學家們進行的模擬預測結果卻顯示，美國染疫死亡人數恐怕在未來四個月內激增至約38萬人。

由於這些模擬預測實驗大多未得到驗證，準確率大多遭外界質疑，但東北大學模擬研究學家瓦斯皮革納尼(Alessandro Vespignani)提醒：「3月時我們一直警告大家，若不小心處理，疫情可能會造成30萬人死亡。當時並沒有太多人相信，現在我們更不該重蹈覆轍。」

暑假期間疫情雖有稍為緩和，但開學後確診案例頻傳；根據國家廣播公司新聞網(NBC News)的數據，全國自9月18日以來，連續七天每日新增的確診案例未曾低於4萬人，被許多人視為下一波疫情來臨的警示。

由華盛頓大學「衛生指標與評估研究所」(Institute for Health Metrics and Evaluation，簡稱IHME)執行的一項廣泛模擬研究指出，明年1月以前全國染疫的死亡人數恐怕累積超過37萬8000人。

儘管該機構過去曾多次被人質疑，模擬過程中納入過多的不確定因素，但他們在6月時就預測，10月1日以前全國死亡人數可達到20萬人，而國內目前死亡人數已經超過20萬人，其準確性仍具有一定的參考價值。

同樣負責開發新冠肺炎的模擬預測科學家顧悠揚(Youyang Gu)，即使沒有流行病學的學歷或背景，但他表示演算機器人加入正確的參數後，能不斷模擬學習並預測未來趨勢，如生育率等，顧悠揚說：「模擬研究不會做任何的假設，因為數字會說話。」

顧悠揚的模擬預測研究雖然只進行到11月，但他曾準確預測確診人數在6月和7月時會出現一波高峰，造成的死亡人數將與3月和4月的走勢非常相似。

然而，模擬預測也並非完全準確；華盛頓大學IHME在預測非洲疫情時曾出現錯誤，當時預計非洲將成為疫情的重災區，但如今看來非洲疫情與歐美大陸相比輕微一些。