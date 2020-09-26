維州州長夫婦確診新冠 首位染疫民主黨籍州長

維吉尼亞州州長辦公室25日宣布，州長諾譚(Ralph Northam)和妻子帕梅拉·諾譚(Pamela Northam)確診新冠肺炎，兩人將居家隔離十天，並配合州衛生廳的接觸者追蹤(contact trace)工作。州府工作人員現在已全部居家辦公，州府行政大樓25日全面關閉，進行深度清潔。

諾譚是首位染疫的民主黨籍州長，夫婦倆確診的前兩天，密蘇里州州長帕森(Mike Parson)夫婦也確診新冠；俄州州長德威恩(Mike DeWine)此前也曾在8月與川普總統見面前被檢測陽性，數小時後結果才顯示陰性，因此他一直對新冠病毒有恐懼；7月奧克拉荷馬州州長史提特(Kevin Stitt)成為全美首位確診新冠的州長。

州長辦公室表示，諾譚的官邸有一名成員也已確診，諾譚夫婦23日被告知可能接觸過確診病例，24日接受鼻腔檢測，結果呈陽性，諾譚沒有出現任何症狀，帕梅拉·諾譚則有輕微症狀，但精神狀態仍好。

維州已進入第三階段復工，但日增病例仍居高不下，25日新增逾900例，新冠死亡增加23人，維州仍被紐約州列為疫情高風險地區，居民進入大紐約地區需要自行隔離14天。

諾譚25日發表聲明，用親身經驗向民眾強調「新冠疫情是真實且具傳染性的」，目前他與妻子已和州衛生廳合作確保身邊所有工作人員的健康，並配合接觸者追蹤工作。

維州副州長費爾法克斯(Justin Fairfax)25日表示，諾譚24日就將自己確診的消息告訴他，「我相信諾譚夫婦會很快康復，也為他們祈禱」。