快訊

疫情下的女影：她的失敗美學，能不能是女性未來模樣？

鞭策雪隧「烏龜車」 最快年底增資訊看板顯示龜速車號

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中國科興生物新冠疫苗擬向FDA申請認證 在歐美出售

世界日報 / 中國新聞組／北京26日電

中國科興控股生物技術有限公司表示，公司研發的新型冠狀病毒疾病疫苗若通過第三輪和最後一輪測試，將向美國食品暨藥物管理局（FDA）申請認證，並在包括美國和歐盟國家等地出售。

香港01引述科興生物董事長尹衛東說，公司計畫將研發的新冠病毒疫苗在全球發售，目標包括美國、歐盟以及其他國家。

歐盟、美國、澳洲及日本的嚴格法規導致中國以往研發的疫苗都被禁止在當地出售，但尹衛東相信未來將會改變。

據報導，目前共有超過2.4萬人在印尼、土耳其以及巴西等地參與科興生物的疫苗測試。

尹衛東說，選擇上述國家作為測試地點，一方面是因為當地疫情嚴重，此外也有研究和發展疫苗能力不足等問題。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

新冠疫苗不買大陸貨？ 國民黨團：陳時中講得太OVER

我國買COVAX疫苗抗疫 陳宜民：不一定有更好免疫效果

澳洲總理：若有疫苗不分享 難逃歷史制裁

新冠疫苗採購 衛福部簽約

相關新聞

陸CDC稱 新冠疫苗可能具長期保護作用

針對新冠病毒疫苗究竟能提供多長時間保護力，早前一直有不同說法。對此，中國疾控中心流行病學首席科學家曾光表示，大陸最早接種...

維州州長夫婦確診新冠 首位染疫民主黨籍州長

維吉尼亞州州長辦公室25日宣布，州長諾譚(Ralph Northam)和妻子帕梅拉·諾譚(Pamela Northam)確診新冠肺炎，兩人將居家隔離十天，並配合州衛生廳的接觸者追蹤(contact trace)工作。州府工作人員現在已全部居家辦公，州府行政大樓25日全面關閉，進行深度清潔。

模擬預測示警：美染疫死亡數 4個月內恐增至38萬人

新冠肺炎疫情持續升溫，全球死亡人數仍不斷攀升，但經過各國政府努力抗疫，疫情似乎有受到控制的跡象；然而，根據科學家們進行的模擬預測結果卻顯示，美國染疫死亡人數恐怕在未來四個月內激增至約38萬人。

國新辦：今年可產6.1億劑新冠疫苗 定價一定是大眾可接受

國務院新聞辦25日舉行吹風會指出，中國5條研發路線的11個新冠病毒疫苗已進入臨床試驗階段，四個疫苗進入臨床三期，將推動疫苗盡快上市。今年新冠疫苗的年產可達到6.1億劑，明年年產可達到10億劑。至於定價問題，將遵循公共產品的屬性，在中國的定價「一定是大眾可接受的範圍」。

中國科興生物新冠疫苗擬向FDA申請認證 在歐美出售

中國科興控股生物技術有限公司表示，公司研發的新型冠狀病毒疾病疫苗若通過第三輪和最後一輪測試，將向美國食品暨藥物管理局（FDA）申請認證，並在包括美國和歐盟國家等地出售。

澳洲總理：若有疫苗不分享 難逃歷史制裁

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）今天表示，任何研發出2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗的國家都應...

中國青島爆本土疫情 官方通報無新增病例

據官方通報，中國昨天新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例15例，均為境外移入。青島市24日爆發...

圖表看疫情／憂歐疫情擴大！德針對歐盟過半國家發布旅遊警示

2019新型冠狀病毒（COVID-19）擴散全球，死亡數不斷攀升，各國紛紛祭出防疫政策，試圖阻止疫情蔓延。

美國家廣場插上2萬面國旗 紀念逾20萬名新冠肺炎死者

美國國家廣場大草坪9月22日出現2萬面國旗，以悼念全國20多萬名新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）逝世者。每一面國旗代表死於新冠病毒的10名美國人。

圖表看疫情／華郵：新冠病毒突變 傳染力升級

華盛頓郵報報導，休士頓科學家公布一篇逾5000份新冠病毒基因序的新研究，顯示新冠病毒持續累積突變變異，其中一種D614G突變將使病毒更具傳染力，讓戴口罩或維持社交距離的防疫效力可能因此降低。

約翰霍普金斯大學統計 美染疫確診已逾700萬例

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，美國確診感染2019冠狀病毒疾病（COVI...

歐洲疫情反彈 改採局部管制因應

華爾街日報報導，西班牙位居歐洲第二波新冠肺炎感染潮前線，仰賴針對性當地管制阻止疾病傳染。法國、英國和其他國家也面臨疫情快...

熱門新聞

共機頻越中線之際 美軍2架B-1B轟炸機朝台灣飛來

獨╱掉漆！金門軍用卡車開進水溝 民眾笑：技術太差

賴士葆爆30多家業者住帝寶領紓困 蘇揆允諾徹查

大陸情報船今距綠島外海40浬 我運輸艦出現在台東近海

影／賴士葆促「帶頭吃萊豬保證安全？」 蘇貞昌：不要

明補班柯文哲臉書捏 _ _？網友嘲：阿北調皮了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。