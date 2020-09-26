中國科興生物新冠疫苗擬向FDA申請認證 在歐美出售

中國科興控股生物技術有限公司表示，公司研發的新型冠狀病毒疾病疫苗若通過第三輪和最後一輪測試，將向美國食品暨藥物管理局（FDA）申請認證，並在包括美國和歐盟國家等地出售。

香港01引述科興生物董事長尹衛東說，公司計畫將研發的新冠病毒疫苗在全球發售，目標包括美國、歐盟以及其他國家。

歐盟、美國、澳洲及日本的嚴格法規導致中國以往研發的疫苗都被禁止在當地出售，但尹衛東相信未來將會改變。

據報導，目前共有超過2.4萬人在印尼、土耳其以及巴西等地參與科興生物的疫苗測試。

尹衛東說，選擇上述國家作為測試地點，一方面是因為當地疫情嚴重，此外也有研究和發展疫苗能力不足等問題。