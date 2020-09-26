國新辦：今年可產6.1億劑新冠疫苗 定價一定是大眾可接受

國務院新聞辦25日舉行吹風會指出，中國5條研發路線的11個新冠病毒疫苗已進入臨床試驗階段，四個疫苗進入臨床三期，將推動疫苗盡快上市。今年新冠疫苗的年產可達到6.1億劑，明年年產可達到10億劑。至於定價問題，將遵循公共產品的屬性，在中國的定價「一定是大眾可接受的範圍」。

央視報導，科技部社會發展科技司司長吳遠彬介紹，目前中國新冠疫苗已有11個進入臨床研究階段，其中三個滅活疫苗和一個腺病毒載體疫苗已進入Ⅲ期臨床試驗。其他重組蛋白疫苗、mRNA疫苗和減毒流感病毒載體疫苗正在抓緊開展Ⅰ/Ⅱ期臨床試驗。四個進入Ⅲ期臨床試驗的疫苗目前進展順利。

新冠疫苗何時獲批上市？國家藥監局藥品註冊管理司負責人楊勝介紹，疫苗上市前需要完成臨床前研究，Ⅰ期、Ⅱ期臨床研究，並要通過Ⅲ期臨床試驗證明，證明疫苗的安全性和有效性達到設定的標準。此外，還要完成商業規模驗證，證明擬上市疫苗可接受的安全性，明確的有效性和質量可控性。研究人員將採取特事特辦的原則，推動中國新冠病毒疫苗盡快上市。

新型冠狀病毒滅活疫苗19日在北京科技博覽會上展出。(取材自央視)

新冠疫苗保護時間有多長？中國疾控中心流行病學首席科學家曾光介紹，人類發現新冠病毒僅九個月，每款疫苗確切接種後的保護時間有多長，還要做長期的、大量的研究工作。

中國將生產多少新冠疫苗？如何分配？科研攻關組疫苗研發專班工作組組長鄭忠偉介紹，今年中國新冠疫苗的年產可達到6.1億劑，明年的年產可達到10億劑。未來，疫苗將按高風險人群、高危人群、普通人群的三個人群分層來按順序安排接種。

新冠疫苗如何定價？鄭忠偉表示，將根據新冠病毒疫苗的公共產品屬性來定價。中國新冠疫苗的定價一定是在大眾可接受的範圍內。

接種新冠疫苗後還需戴口罩嗎？曾光表示，冬春季節是呼吸道傳染病的高發時期，除了新冠肺炎外，還有流感、腺病毒等其他呼吸道傳染病，沒有任何一款新冠疫苗完全有效。此外，對於大多數人而言，未必在今冬明春就能接種到疫苗。