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中國青島爆本土疫情 官方通報無新增病例

中央社 / 台北26日電
青島市24日爆發本土疫情新增兩名無症狀感染者後，迄今沒有新增病例。 圖／美聯社
青島市24日爆發本土疫情新增兩名無症狀感染者後，迄今沒有新增病例。 圖／美聯社

據官方通報，中國昨天新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例15例，均為境外移入。青島市24日爆發本土疫情新增兩名無症狀感染者後，迄今沒有新增病例。

中國國家衛生健康委員會官網今早通報，9月25日，中國大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例15例，均為境外移入病例（四川9例，廣東3例，天津1例，福建1例，陝西1例）；無新增死亡病例；新增疑似病例1例，為境外移入病例（在上海）。

據通報，中國大陸昨天新增無症狀感染者30例（均為境外移入）；當日無轉為確診病例；當日解除醫學觀察28例（均為境外移入）；尚在醫學觀察無症狀感染者400例（境外移入398例）。

截至9月25日午夜，中國大陸現有確診病例167例，現有疑似病例2例；尚在醫學觀察的密切接觸者7085人。

據青島市衛健委官方微博今早通報，24日新增兩名本土無症狀感染者後，昨天沒有新增本土病例，目前納入醫學觀察的密切接觸者共396人。

新冠肺炎 COVID-19

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