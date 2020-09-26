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美國家廣場插上2萬面國旗 紀念逾20萬名新冠肺炎死者
美國國家廣場大草坪9月22日出現2萬面國旗，以悼念全國20多萬名新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）逝世者。每一面國旗代表死於新冠病毒的10名美國人。
據美國有線新聞網路（CNN）9月23日報道，當地時間9月22日，2萬面美國國旗被放置在國家廣場大草坪上，以悼念全國20多萬新冠病毒逝世者。這個儀式被稱為「COVID紀念項目」（ Covid Memorial Project），是由華盛頓特區的一群朋友所組織，他們通過網絡籌集資金，召集志願者將國旗放在大草坪上，此次活動持續至23日晚間。
該組織稱，每一面國旗代表死於新冠病毒的10名美國人。組織者在籌款網站上寫道：「這種極端的生命損失是驚人的，但並非不可避免的，總統對病毒反應的糟糕處理導致了數以萬計的過度死亡。」
組織者表示，川普（Donald Trump）政府沒有採取任何措施來紀念這些逝世者，而是選擇儘可能地淡化、減少和忽視。沒有降旗，沒有舉行儀式，沒有宣布哀悼日。所以 COVID 紀念項目試圖傳達「這些生命不僅僅是一個統計數字，他們是家人、朋友、鄰居」這樣一個訊息。
根據華盛頓大學健康指標和評估研究所（University of Washington's Institute for Health Metrics and Evaluation）的預測，在未來3個月內，還會有15萬人可能死於新冠病毒。
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文章授權轉載自《香港01》
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