美國家廣場插上2萬面國旗 紀念逾20萬名新冠肺炎死者

美國國家廣場大草坪9月22日出現2萬面國旗,以悼念全國20多萬名新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)逝世者。每一面國旗代表死於新冠病毒的10名美國人。

據美國有線新聞網路(CNN)9月23日報道,當地時間9月22日,2萬面美國國旗被放置在國家廣場大草坪上,以悼念全國20多萬新冠病毒逝世者。這個儀式被稱為「COVID紀念項目」( Covid Memorial Project),是由華盛頓特區的一群朋友所組織,他們通過網絡籌集資金,召集志願者將國旗放在大草坪上,此次活動持續至23日晚間。

該組織稱,每一面國旗代表死於新冠病毒的10名美國人。組織者在籌款網站上寫道:「這種極端的生命損失是驚人的,但並非不可避免的,總統對病毒反應的糟糕處理導致了數以萬計的過度死亡。」

組織者表示,川普(Donald Trump)政府沒有採取任何措施來紀念這些逝世者,而是選擇儘可能地淡化、減少和忽視。沒有降旗,沒有舉行儀式,沒有宣布哀悼日。所以 COVID 紀念項目試圖傳達「這些生命不僅僅是一個統計數字,他們是家人、朋友、鄰居」這樣一個訊息。

根據華盛頓大學健康指標和評估研究所(University of Washington's Institute for Health Metrics and Evaluation)的預測,在未來3個月內,還會有15萬人可能死於新冠病毒。

