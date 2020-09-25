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奧斯陸論壇 唐鳳：台灣模式戰勝疫情與假消息

中央社 / 洛杉磯24日專電

行政院政務委員唐鳳今天線上參與「奧斯陸自由論壇」，分享「台灣模式」如何戰勝疫情與假消息，強調「面對獨裁政權，我們不能只是防守，更要積極作為」。

總部設在紐約的人權基金會（Human RightsFoundation）每年在挪威奧斯陸舉辦「奧斯陸自由論壇」，今年因疫情改線上直播。今天美東時間上午9時開始首日議程， 唐鳳以台灣的數位政務委員頭銜出席，與人權基金會執行長哈佛森（Thor Halvorssen）對談25分鐘。

哈佛森問：「面對獨裁政權崛起，對其他民主國家有何建言？」

唐鳳提出「要向世界傳達的強烈訊息」就是她稱為「台灣模式」的創新經驗，既可以兼顧經濟成長，又不必剝奪人民基本自由，提及近期捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）來台，說出「我是台灣人」背後的意涵。

唐鳳認為「我是台灣人」這句話，表達對於台灣模式的認同，意即在開明的民主體制中，社會裡不同群體可以通力合作，不會分裂社會或兩極化，在控制2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情、對抗假消息過程中，每個人都扮演重要角色。

「在台灣，我們不必封城就可以控制疫情，不必封鎖消息就能戰勝假訊息。」唐鳳談到台灣活躍的公民社會，政府保持公開透明，透過網路的力量產生一股集體智慧，無論是查核假消息，或先於疫情做出反應都是實例。

唐鳳分享台灣由下而上的創新模式，無論口罩使用便利商店結合手機應用程式（app）領取，或衛生福利部長陳時中率官員戴粉紅色口罩、示範用電鍋消毒口罩，「透過徹底相信民眾，建立互信，我們同時控制疫情，也打敗了假訊息」。

唐鳳說明這是她認為的社會創新，「我們不會向民眾說，政府無所不能」，相反地很多事情交給民眾作主，「政府不但沒有專斷獨行，反而積極採用這些通過試驗的想法，透過開放介面與數據強化成果」。

唐鳳表示，在疫情的考驗下，可以看到台灣的民主制度不只蓬勃發展，而且更加強大。

她說：「我們不必為了控制疫情而犧牲經濟，或用人命去交換，讓其他人享受自由。我們不必做這種假的取捨或兩難習題。台灣不只控制疫情，同時保持國內生產毛額（GDP）成長。」

唐鳳提及，無論是台灣的太陽花運動，或是香港的雨傘革命、近期的反送中運動，都是具有民主精神的去中心化社會運動，參與的過程中，人們思考方式發生改變，憤怒不再只是束手無策，更能透過集體創作的方式表現出來。

唐鳳呼籲，全世界自由民主的國家聯合起來，持續關注香港情勢，情況就不會因為冷漠而惡化。

奧斯陸自由論壇去年9月13日在台北舉辦，唐鳳出席活動。奧斯陸自由論壇2018年11月10日首度在台灣舉辦。

新冠肺炎 COVID-19 唐鳳

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