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港府把英國納入防疫極高風險地區

中央社 / 香港24日電

鑑於英國2019冠狀病毒疾病（COVID-19新冠肺炎）疫情嚴峻，港府把英國納入防疫極高風險地區，來港旅客要有病毒檢測呈陰性證明，以及隔離檢疫14天。有關決定自10月1日起生效。

食物及衛生局發言人說，考慮到最新的公共衛生風險評估，以及疫情的變化和發展，因此將英國加入極高風險地區。

港府對從極高風險地區到港的人實施更嚴格的檢測及檢疫措施，此前已有10個國家或地區列入名單，包括孟加拉、衣索比亞、印度、印尼、哈薩克、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、南非及美國。

大致而言，當前港府規定海外旅客抵港後只接受14天隔離檢疫，但來自極高風險地區的人將要接受更嚴格的防疫措施。

新冠肺炎 COVID-19

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