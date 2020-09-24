突破美封鎖！中推疫苗外交 阿聯酋衛生部長也接種

儘管與多國關係趨於惡化，中國近來推動的「疫苗外交」卻似乎無往不利。繼前陣子承諾向非洲、湄公河等國家優先提供中國製新冠疫苗後，巴林王儲、阿聯酋衛生部長等人都已接種中國疫苗，加拿大、菲律賓甚至願意為取得中國疫苗而暫時擱置雙方爭議。

中國國家主席習近平22日在聯合國大會發言表示，中國已有多支疫苗進入Ⅲ期臨床實驗，研發完成並投入使用後將作為全球公共產品，優先向發展中國家提供。習近平這番談話，使得中國近來以開出多張「優先提供疫苗」支票方式推動的「疫苗外交」引來關注。

據了解，目前巴林、阿聯酋相關人員已接種中國疫苗，其他與中國展開疫苗合作的還有印尼、巴基斯坦、孟加拉、巴西及菲律賓等國。

有學者分析，在美國帶頭抵制下，中國與多國關係正趨於惡化，「疫苗外交」無疑是中國突破目前外交困境的一帖良藥；只是中國已對多國承諾將「優先」提供疫苗，屆時「優先」的順序如何排列、哪些國家能「第一優先」獲得疫苗，向外提供疫苗是否會影響國內供需、產量是否足夠，以及是否真能搶先在其他國家之前供應疫苗等因素，都考驗著中國「疫苗外交」的成效。

綜合報導，中國「疫苗外交」早期始於外交部長王毅於8月18日與摩洛哥及肯亞外長通話時表示，中國的疫苗研發完成後，願率先惠及非洲國家。接著中國總理李克強8月24日在北京出席瀾湄合作第三次領導人會議時表示，中方新冠疫苗將優先向湄公河國家提供。

另中國生物技術集團（CNBG）8月6日在環球時報發表聲明稱，其附屬公司北京生物製品研究所的新冠滅活疫苗的生產車間已經通過國家審查，可投入使用。上海疫苗研究人員陶麗娜當時說，中國獲得一定數量的疫苗後，將考慮出口疫苗到菲律賓和巴西。

阿聯酋日前已緊急批准使用中國疫苗，衛生部長帶頭接種。巴林王國的中國疫苗第三期臨床試驗已展開，巴林王儲16日以志願者身分，帶頭接種了新冠疫苗。

中國外交部並已承諾，將為與中國有南海爭議的菲律賓提供疫苗的優先使用權。印尼也與中國科興中維簽署5000萬劑疫苗供應協議。中國駐東盟大使鄧錫軍也表示，中方願同東盟各國加強信息分享，全方位開展新冠疫苗研發、生產和使用合作。

因為孟晚舟事件而與中國關係緊張的加拿大，當地時間9月14日，負責採購新冠疫苗的加拿大公共服務及政府採購部部長安妮塔·阿南德（Anita Anand）稱，加方不排除從中國和中國企業購買疫苗的可能性。