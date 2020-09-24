中國新增7例境外移入新冠肺炎確診病例

中國23日新增7例境外移入的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，分別來自遼寧等5個省市。目前中國共有167例COVID-19確診病例。

中國國家衛健委網站公布，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團23日共報告新增確診病例7例，都是境外移入病例，分別是遼寧2例、上海2例、江蘇1例、廣西1例和陝西1例。沒有新增疑似和死亡病例。

截至23日，中國31個省市和新疆生產建設兵團現有確診167例（其中重症病例3例），累計治癒出院病例8萬0513例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例8萬5314例，無現有疑似病例。累計追蹤到密切接觸者82萬8788人，還在醫學觀察的密切接觸者6865人。

在無症狀感染者部分，31個省市和新疆生產建設兵團共報告新增無症狀感染者20例，都是境外移入；當天沒有轉為確診病例；當天解除醫學觀察3例，還在醫學觀察的無症狀感染者有402人。

在港澳累計確診病例方面，香港特別行政區共有5049例（出院4749例，死亡104例），澳門特別行政區有46例，均已出院。