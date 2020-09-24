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衛生局發現電子公司裡有口罩機台 淨新私產口罩才曝光

疫情再起！法馬賽最高警戒 英酒吧提早打烊

世界日報 / 編譯莊蕙嘉洪啟原／綜合23日電
法國衛生部長維宏宣布，馬賽已進入極度警戒區，下令28日開始餐廳與酒吧完全關閉。 美聯社
法國衛生部長維宏宣布，馬賽已進入極度警戒區，下令28日開始餐廳與酒吧完全關閉。 美聯社

法國新冠肺炎疫情再度惡化，法國政府23日宣布，馬賽已進入極度警戒區，下令28日開始餐廳與酒吧完全關閉；巴黎等20多個城市酒吧則須於晚間10點前打烊。目前法國確診累計50萬7150人，死亡3萬1426人。

法國第二波疫情約自8月中旬開始惡化，每日新增病例數起伏甚大，21及22日單日新增病例分別為2萬9237及1萬299人。

中央社報導，法國衛生部長維宏呼籲傳遞「嚴肅訊息」，呼籲人民減少公領域與私領域的社會互動，以「保護我們的醫院，保護我們的重症治療體系，保護國民」。

馬賽市長魯比羅拉（Michele Rubirola）在推特上寫道：「我很驚訝且生氣地得知這個決定，馬賽市政府完全沒有被諮詢。沒有任何一種衛生狀況能合理化這個決策。我不接受馬賽人成為這個無人理解的政治決定的犧牲者。」

這個決定遭到馬賽地區民眾熱議，魯比羅拉的貼文不到一個小時就已獲得超過2000個喜歡及近2000則轉推。

此外，英國首相強生呼籲民眾遵守最新的防疫措施，盡可能遠距辦公，以抑制新冠肺炎疫情擴散，警告「未來數月無疑會舉步維艱」。

強生22日在國會發表演說，表示民眾若未能善盡本分，英國可能「看見更多人死於新冠病毒，也可能有更多家庭痛失所愛的人」。「感染新冠病毒的悲慘事實就是，你的輕微咳嗽可能成為別人的喪鐘。」

在強生宣布新措施後，高盛集團（Goldman Sachs）隨即改變對倫敦員工重返辦公室的安排，呼籲這些員工恢復遠距辦公，但辦公大樓Plumtree Court維持開放，給有需要的員工使用。

強生呼籲全國上下一心度過冬季，他已下令，餐廳和酒吧業者自24日起提早打烊，並且取消下月開始允許觀眾進場觀賞運動賽事的計畫。政府在持續抑制激增的確診人數。

強生也說，政府將加強執法力道，對未按規定戴口罩的民眾處以更高的罰款。若疫情持續不受控制，不排除祭出更嚴格的防疫措施。

法國疫情期間，觀光客大減，從1928年以來就供應教堂蠟燭的生產商也受影響，圖為一名員工正在檢查蠟燭的品質。Getty Images
法國疫情期間，觀光客大減，從1928年以來就供應教堂蠟燭的生產商也受影響，圖為一名員工正在檢查蠟燭的品質。Getty Images

新冠肺炎 COVID-19

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