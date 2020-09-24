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新研究：大學當面授課 近幾周每日新增逾3200例確診

世界日報 / 編譯陳韻涵／綜合23日電

許多大專院校掙扎是否重啟宿舍、面授或如春季般以網路遠距授課課，如今美國多所大學共同研究發現，大專院校夏末重啟面授，近幾周每日新增逾3200例新冠肺炎確診；聯邦疾病防治中心(CDC)主任芮斐德(Robert Redfield)23日告訴參院委員會議員，預料大部分美國人在明年7月前都能接種新冠肺炎疫苗。

格林斯伯勒北卡羅來納大學(UNC Greensboro)、印第安納大學(Indiana University)、華盛頓大學(UW)和戴維森學院(Davidson College)傳染病學、健康經濟學和高等教育學教授，共同探討疫情下面授使疫情變嚴重，相關結果22日刊登於列印前製伺服器medRxiv，未經同儕審查。

為追蹤新冠肺炎病例並研究校園師生情況，研究團隊經過受試者同意，在7月15日到9月13日期間透過手機GPS數據追蹤數據，觀察學生活動和各郡在學生返抵校前後的疫情變化。

研究人員指出，面授教學的郡出現確診增加的情況，尤其在來自疫情熱點學生出沒的校園及其周遭。

研究共同作者、印第安納大學公衛學院助理教授安納‧班圖(Ana Bento)說：「我們可以預測每天因為大學面授而增加1000到5000例，最佳預測是每天3219例。」

此研究為探究有多少新冠肺炎病例為「外地移入」，即學生返校後帶回校區，以及有多少在當地傳染的情況。

班圖說：「我們不是要責難重啟校園為可怕的錯誤，而是凸顯人群聚集，尤其是面對面(授課)與病例大幅增加有正相關，重啟的決定遠比『案例是否會增加』來得複雜。」

芮斐德23日出席參院衛生教育勞工暨退休金委員會(Committee on Health, Education, Labor, and Pensions)聽證會時說：「我認為可能到明年4、5、6，可能是7月才能讓所有美國人完全接種疫苗。

新冠肺炎 COVID-19

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