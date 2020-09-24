參議員批紐約州新冠死亡速度全球最快 佛奇駁斥謬論

全國過敏和傳染病研究所(NIAID)所長佛奇(Anthony Fauci)23日在參院指控共和黨聯邦參議員保羅(Rand Paul，肯塔基州)提出新冠疫情謬論，雙方激烈交鋒；美國9月中以來新增確診又升，單日新增近4萬例，密蘇里州和維吉尼亞州等州新冠死亡新增居全國之冠。

根據約翰霍普金斯大學，截至23日晚間，全美新冠肺炎確診至少694萬3078例，死亡逾20萬1930人。

佛奇在參院衛生教育勞工暨退休金委員會作證時，駁斥保羅對美國防疫見效的說法為誤導大眾。曾為醫生的保羅表示，瑞典等國未採取激烈防疫措施便控制疫情，並稱美國新冠死亡速度比瑞典快；佛奇表示拿兩國相比不恰當，並解釋瑞典新冠死亡速度快於其他北歐國家。

保羅反對口罩令，他批評佛奇稱讚紐約州防疫，並稱該州新冠死亡速度全球最快；佛奇則提出事實證據回擊，「現在紐約新冠檢測確診率為1%以下，因為他們遵循防疫指南。」

此時保羅插話說：「或者他們發展出群體免疫。」佛奇質疑此說法，「保羅參議員老是沒把聯邦疾病防治中心(CDC)的話聽進去，紐約確診率為22%，如果你以為這是群體免疫率，那可能只有你這麼想。」

美國新冠肺炎確診22日新增3萬9334例，確診和死亡均世界最高；原本7月中新增確診漸減，但9月中起又回升，尤以西部新增最劇烈，包括猶他州、威斯康辛州、懷俄明州、奧克拉荷馬州和北達科他州。

過去一周，全國新冠死亡人均新增最多的五州是密蘇里州(70)、維州(68)、北達科他州(9)、南北達科他州(7)和夏威夷州(8)。

反對戴口罩 密蘇里州長夫婦確診

截至22日，全國過去七天新冠確診平均新增4萬3411例，高於過去14天的4萬658例，這表示全國疫情升溫。

密蘇里州共和黨州長帕爾森(Mike Parson)先前反對口罩令，他23日在推特宣布，他與妻子泰瑞莎．帕爾森(Teresa Parson)都確診。