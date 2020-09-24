傳港府擬把英國納入防疫高風險區

據報導，鑑於英國的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情反彈，港府將把英國納入防疫高風險區，來港旅客要有病毒檢測陰性證明。

星島日報網站今天在報導中表示，自10月1日起，英國來港旅客在登機前需要持有2019冠狀病毒疾病檢測陰性證明，以及已在港訂住酒店接受檢疫。

有關報導尚待港府確認。

大致而言，當前港府規定海外旅客抵港後只接受14天隔離檢疫。但當局也劃定部分國家及地區為高風險區，對這些地區的入境旅客採取更嚴格的防疫措施。

目前只有10個國家被港府列入疫情高風險區，包括印度、印尼、菲律賓和美國等。

外電報導，近期英國疫情反覆惡化，當局可能擴大防疫措施。