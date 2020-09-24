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世盟跨洲視訊會議 曾永權關心拉美新冠疫情

聯合報 / 記者高凌雲
世盟23日深夜以視訊會議方式，舉行世盟拉丁美洲區域組織視訊論壇，世盟中華民國總會理事長曾永權說，新冠肺炎對全球造成威脅，大家應當合作研發疫苗，疫苗應以公共財視之，否則將出現大國搶購，小國有心無力的混亂局面。 圖片提供/世盟
世盟23日深夜以視訊會議方式，舉行世盟拉丁美洲區域組織視訊論壇，世盟中華民國總會理事長曾永權說，新冠肺炎對全球造成威脅，大家應當合作研發疫苗，疫苗應以公共財視之，否則將出現大國搶購，小國有心無力的混亂局面。 圖片提供/世盟

世盟23日深夜以視訊會議方式，舉行世盟拉丁美洲區域組織視訊論壇，邀集世盟拉丁美洲各國分會會長及國會議員，就新冠肺炎後疫期對自由、民主及人權之挑戰，進行視訊會議。世盟中華民國總會理事長曾永權說，新冠肺炎對全球造成的威脅無窮無盡，大家應當合作研發疫苗，對於疫苗更應該要以公共財視之，否則將出現大國搶購，小國有心無力的混亂局面。

曾永權說，根據9月21日最新的統計，拉美有五國，新冠肺炎確診共高達745萬人，可見得拉美地區的疫情嚴重，這個疫情對人類社會的威脅真是無窮無盡，全球應當一同面對，合作開發疫苗，新冠肺炎的疫苗應該要有公共財的觀念，否則都被大國搶購，小國防疫有心無力，只有將新冠疫苗視為公共財，才有可能大家一同攜手解決疫情。

他表示，為了防疫，各國多少都有許多措施，造成人權受到限制，這一點要非常謹慎，敦請各國政府在有效防疫作為之外，也要注意人權的保障。

世盟海外發展委員邢增輝也是世界台灣商會榮譽監事長，他說，在一些最強大的國家中，我們看到了極端和非理性的民族主義的興起。他們的領導者非常樂於卸責他人的遊戲，沒有任何誠實，正派和責任感。他們自欺欺人的民粹主義，只會導致政治和政府立場的危險兩極分化。他們甚至願意頒布專制違憲的措施，嚴重侵犯自由，民主和基本人權。

世盟墨西哥分會會長郝雷齊表示，不管疫苗研發否成功，我們都必須準備好與病毒一起生活一段時間，世界衛生組織估計長達兩年的時間。當我們控制了大流行時，恢復正常狀態取決於對社區和政府的適當管理，我們的目標應該是將死亡率降到最低，保證適當和及時的病人護理。

新冠肺炎 COVID-19

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