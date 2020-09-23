以色列烏龍防疫 確診者竟出國度假

以色列衛生部搞烏龍，竟放5名確診者出國度假！由於政府部門間缺乏聯繫加上民眾不喜受拘束，讓以色列確診人數迭創新高，即便封城也出現近7000起違規案件。按人口比例來看，以色列確診人數已經超過美國，也在世界上名列前茅。

確診者出國度假

報導指出，以色列衛生部並沒有將確診者名單通報給警察或邊境管制局，因此機場和航空公司並不知道乘客中有人染疫，也沒有阻止他們登機。一名健保診所體系的高級主管表示，他們與當局之間多次開會都提出這個問題，但到目前為止，情況並未改善。

根據《以色列時報》報導，一對應該居家隔離的新冠肺炎確診夫妻，接到追蹤電話時已經飛往塞爾維亞度假，另一個確診孩童的父母在接到電話時表示，全家人正在土耳其的安那托利亞度假。

以色列警方說，他們曾經提議要協助衛生部建立一個控制中心，並負責跨部會的信息傳輸，但衛生部拒絕。這並不是以色列防疫出現的第一次烏龍事件，之前也出現過染疫者登機離境的事件。

封城違規者多

《猶太通訊社》指出，猶太新年期間以色列違反封城令的案例將近7000件，交通壅塞和人民違規是這次封城的特色。為了控制疫情，以色列宣布從上周五18日下午開始封城3周，除了特許開工的行業員工可以工作，其他人只能待在住家周圍1公里的範圍內。

21日新年假期結束，許多上班族在路上遭遇攔路盤查的警察，造成大塞車。警方大執法也造成近7000起違法事件，多數是居民未能待在限定範圍內，還有一間在特拉維夫的餐廳非法開業，裡面擠進了50名客人。

以色列新年假期後每天檢測近6萬人，23日驗出6861人確診，創歷史新高。21日，耶路撒冷的Shaare Zedek醫療中心和亞實突的Assuta醫療中心都表示無法容納更多的新冠病毒患者。同時，衛生部次長謝茲•利未下令所有醫院暫停非必要手術。

以色列只有約900萬人口，確診人數接近20萬，從人口比例來看幾天前已經超過美國。《耶路撒冷郵報》21日報導，以色列每百萬人有20,562人確診，美國則是20,475人。

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