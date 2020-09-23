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18至24歲確診激增 佛奇博士：美國進入秋季危險期

世界日報 / 編譯陳韻涵／綜合22日電
佛奇博士認美國即將進入新冠疫情的危險期。美聯社
佛奇博士認美國即將進入新冠疫情的危險期。美聯社

隨著大學生返校上課，社交活動頻繁，18歲至24歲年輕人的新冠肺炎確診病例激增，威斯康辛州州長艾佛斯(Tony Evers)21日宣布，延長口罩令到11月，呼籲學生少去酒吧並戴口罩；然而，川普總統21日在極少人戴口罩的造勢會場，卻妄稱部分州「沒有(年輕)人」受新冠肺炎影響，背離衛生單位、公衛專家，和他本人3月受訪時的論述。

佛州、俄亥俄州等31州進入第二波高峰

澳洲雪梨大學(University of Sydney)科學家利用數學模型，判定美國各州是否真的進入第二波疫情高峰，結果顯示，佛州、俄亥俄州和賓州等31州早在7月底便已進入第二波，加州、德州和喬治亞州等13州則還處於首波。

美國抗疫專家佛奇(Anthony Fauci)22日表示，秋季降臨，美國「正進入(新冠病毒感染攀升的)危險期。」

路透數據顯示，威州過去兩周的新冠肺炎新增確診病例為全國最快之一，確診率則以17%排名第二。

艾佛斯宣布延長21日到期的口罩令至11月並說：「我們目睹威州疫情攀升的警訊，尤其是在校園。」呼籲學生戴口罩，減少群聚。

川普21日在俄州史旺頓(Swanton)造勢時，面對大多數未戴口罩且未保持社交距離的支持者說，新冠病毒「實質上不會影響」18歲以下者，只會影響年老和有宿疾者。

川普又亂講 妄稱病毒不會影響年輕人

「它影響老人、有心臟病等其他狀況的老人，那才是真正受影響族群。」川普接著說，「在部分州，數千人，卻沒有年輕人(受影響)；18歲以下，沒有人(受影響)；他們有健壯的免疫系統，你們知道嗎？向那些年輕人脫帽致敬，他們有極棒的免疫系統，但它基本上沒有影響任何人，這很神奇。」

然而，水門案記者伍華德(Bob Woodward)3月訪問川普時，川普坦言看輕了新冠病毒的嚴重性，病毒「影響許多年輕人」。

「現在不只是老人，鮑勃。」川普說，「不僅日今天和昨日，部分震驚的事實出現了，不只年邁長者。」

美國仍是全球疫情最慘重的地區，病歿情況亦然，新冠病毒平均每天奪走約800條人命，目前情況比4月15日的每天2806人高峰好很多。

澳洲雪梨大學利用1月21日到7月31日的全美50州和哥倫比亞特區疫情數據，透過數學模型判斷美國疫情是否進入第二波；結果顯示，佛州等至少31州7月底便進入第二波疫情，而加州等13州的確診率平緩但無下降趨勢，遂仍處於第一波。

紐約和新澤西的疫情曲線已趨緩，顯示首波疫情完全結束，未見第二波。

雪梨大學團隊表示，希望相關數據有助地方和州官員決定何時放寬避疫規定，報告刊載於Chaos期刊。

佛奇22日受訪時警告，美國正進入疫情危險階段，必須採取應對措施，最糟情況並非無可避免，「掌握在你我手中」。

新冠肺炎 COVID-19

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