美國CDC公布「過節指南」 萬聖節別玩「不給糖就搗蛋」

聯邦疾病防治中心(CDC)公布「過節指南」表示，在萬聖節(Halloween)期間沿街敲門玩「不給糖就搗蛋」( trick or treat)或參加擁擠的室內派對，均屬於新冠病毒傳播「高風險活動」，應避免進行。

該指南公布之際，正值全美新冠病毒新增確診病例在連續八周下降後，上周再度攀升；公共衛生專家指出，上升原因是學校重新開放和勞工節聚會所致。

CDC還表示，許多傳統萬聖節活動因為可能散播病毒，均屬於高風險活動，應該避免；其中，參加鬼屋活動、飲酒或吸毒、參加在社區以外舉行的過節活動等等，均會帶來高風險。

CDC的過節指南，提供了一些較為安全的替代方式。其中，屬於低風險的萬聖節活動包括：雕刻南瓜和裝飾房屋、安排孩童進行可保持一定距離的戶外尋寶遊戲、舉行虛擬萬聖節服裝比賽、與同住的家庭成員一起來場電影之夜。

至於中度風險的萬聖節活動則包括：「單向trick-or-treating」(先將糖果個別包裝好，放在人家可以保持社交距離「拿了就走」的地方，例如車道前方或院子邊)；參加小團體戶外變裝遊行並保持六呎以上社交距離；戴好口罩參加戶外變裝派對並保持六呎以上社交距離。

CDC並建議，萬聖節變裝口罩如果不是用兩層以上的透氣織品製成，就不能算是布口罩的替代品。大家也應確保口罩能完整包覆口鼻。

CDC建議各地依據當地新冠病毒疫情狀況，來制定所有萬聖節相關活動，並強調公布新指南並不代表取代任何地方或州的新冠防疫規範。

針對感恩節(Thanksgiving)，CDC則建議不要長途旅行、參加擁擠的遊行或在人潮擁擠的商店購物。