聽新聞
test
0:00 / 0:00

美國FDA本周宣布嚴格標準 疫苗恐難在大選前上市

世界日報 / 編譯郭宣含／綜合22日電
FDA從嚴把關，使得11月大選投票前，新冠疫苗不可能安全問市。圖為在佛州邁阿密市本月2日已在招募試驗新冠疫苗的志願者，施打疫苗。美聯社
FDA從嚴把關，使得11月大選投票前，新冠疫苗不可能安全問市。圖為在佛州邁阿密市本月2日已在招募試驗新冠疫苗的志願者，施打疫苗。美聯社

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)最快本周公布更嚴格的新冠疫苗緊急授權新標準，新疫苗要在11月3日選舉日前獲准恐難上加難，此舉旨在提高該局透明度和挽回大眾信心；聯邦疾病防制中心(CDC)22日則要求各州在10月16日前提出疫苗供應計畫，讓疫苗可在第一時間分送出去。

這份新指南比先前通過羥氯奎寧(Hydroxychloroquine)和康復者血漿(convalescent plasma)更嚴格，雖然白宮管理及預算局(OMB)審查，但內容早已在疫苗製造商間廣傳；其中FDA要求業者在最後階段臨床實驗參與者施打第二劑疫苗後，至少平均追蹤兩個月。

疫苗奏效後，FDA可能會尋找至少五名新冠重症病患和部分年長病例；先前FDA曾說，疫苗效力必須比安慰劑高出50%。新指南也威脅，若專業科學家監管時遭施壓，並因此對疫苗安全性與效力放水，將遭革職。

不過批評家認為，川普政府幾乎每天畫大餅或出現矛盾說法，FDA新措施的效果恐打折；甚至有人認為FDA根本不該批准維持六到九個月的緊急授權。

FDA緊急授權新冠疫苗所要求的數據幾近完全授權的數據；官員表示理當提高標準，因為疫苗施打在健康民眾身上，而非重病病患。

就算新冠疫苗仍不見影蹤，但CDC於22日宣布，各州須在10月16日前交出新冠疫苗供應計畫，包括多種特定要求，例如疫苗必備的冷藏保存等。

負責建議CDC的外部醫療專業團體「預防接種諮詢委員會」(ACIP)原擬22日表決，判定哪一類人口應在疫苗問世初期優先施打，但CDC發言人當天表示不會表決，並未說明原因；下一次小組會議日預計為10月28日和29日。

一名小組成員詢問，為何對州政府設下交出疫苗供應計畫的截止日時，CDC全國疫苗暨呼吸道部門主任梅森尼爾(Nancy Messonnier)表示，此目標旨在新冠疫苗問世的第一天就能分發疫苗。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

用AI預測疫情 學者：助政府快速決策是否解封

全球156國加入「疫苗分配計畫」 美中缺席

下屬染疫！南韓總理緊急隔離 前一天曾見文在寅

自費流感疫苗打完再叫貨？藥廠哀嘆「難！」

相關新聞

疫情再起！法國將巴黎等地警戒升至最高級

法國新冠肺炎疫情再度惡化，法國政府23日宣布，將首都巴黎和其他部分地區的警戒提升至最高級別。目前法國確診累計50萬715...

以色列烏龍防疫 確診者竟出國度假

以色列衛生部搞烏龍，竟放5名確診者出國度假！由於政府部門間缺乏聯繫加上民眾不喜受拘束，讓以色列確診人數迭創新高，即便封城也出現近7000起違規案件。按人口比例來看，以色列確診人數已經超過美國...

18至24歲確診激增 佛奇博士：美國進入秋季危險期

隨著大學生返校上課，社交活動頻繁，18歲至24歲年輕人的新冠肺炎確診病例激增，威斯康辛州州長艾佛斯(Tony Evers)21日宣布，延長口罩令到11月，呼籲學生少去酒吧並戴口罩；然而，川普總統21日在極少人戴口罩的造勢會場，卻妄稱部分州「沒有(年輕)人」受新冠肺炎影響，背離衛生單位、公衛專家，和他本人3月受訪時的論述。

美國CDC公布「過節指南」 萬聖節別玩「不給糖就搗蛋」

聯邦疾病防治中心(CDC)公布「過節指南」表示，在萬聖節(Halloween)期間沿街敲門玩「不給糖就搗蛋」( trick or treat)或參加擁擠的室內派對，均屬於新冠病毒傳播「高風險活動」，應避免進行。

美國FDA本周宣布嚴格標準 疫苗恐難在大選前上市

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)最快本周公布更嚴格的新冠疫苗緊急授權新標準，新疫苗要在11月3日選舉日前獲准恐難上加難，此舉旨在提高該局透明度和挽回大眾信心；聯邦疾病防制中心(CDC)22日則要求各州在10月16日前提出疫苗供應計畫，讓疫苗可在第一時間分送出去。

美國K-12學生更易傳播病毒 未來4周確診恐爆增

傳染病學專家指出，新冠病毒仍在全球各地持續流行之際，美國各地學校設法在新學期重啟校園，從幼稚園到高中12年級(K-12)的學生如今面臨「無聲疫情」(silent epidemic)，比大學生更容易導致病毒擴散，令人憂心；此外，由於學生可能把病毒從校園帶回家裡，估計美國疫情在未來四周恐將惡化，出現另一種「十月驚奇」。

英國疫情嚴重宣布宵禁 川普卻不對英封鎖

英國首相強生(Boris Johnson)22日表示，英國在新冠病毒疫情中已達「危險的轉折點」，並宣布針對英格蘭的酒吧與餐廳實施新的宵禁措施，同時鼓勵遠距上班，而相關限制令可能會持續六個月之久。

新加坡社區病例低 10月放寬婚禮宗教活動人數限制

新加坡疫情趨緩，近來新增社區病例數維持低檔，星國政府今天宣布進一步放寬措施，允許更多員工返回工作場所上班，10月起還放寬...

歐洲新冠肺炎確診突破500萬例 累計逾22萬死

根據法新社彙整的官方數據，截至格林威治標準時間23日11時，歐洲地區累計500萬421人確診感染2019冠狀病毒疾病（C...

俄羅斯日增6431人確診染疫 創7月13日以來新高

俄羅斯今天通報，過去24小時境內新增6431人確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19），創7月13日以來單日新高紀錄...

日本抗流感藥物「法拉匹韋」試驗報佳音 業者將申請用於抗疫

日本富士軟片富山化學製藥公司今天說，第3期臨床試驗顯示，抗流感藥物法拉匹韋（Favipiravir，商品名Avigan）...

檢疫用聞的！芬蘭機場派防疫犬嗅旅客 1分鐘有結果

為進一步應對新冠肺炎疫情，芬蘭、英國等地各出新招。芬蘭本周在赫爾辛基機場啟動一項新冠肺炎檢疫犬的試點計畫，讓檢疫犬透過人們的汗味辨識是否染疫，可在一分鐘內得出結果。

熱門新聞

國民黨搶下衛環、經濟委員會召委 擋萊劑美豬有戲了

北市長民調落後蔣萬安 陳時中四字回應

【即時短評】王婉諭那一票 證明時力反萊豬是打假球

孫大千批綠：當中華民國官卻消滅國號 和共產黨沒兩樣

輸出19例！菲、日民眾自台返母國確診 指揮中心調查中

日本考慮：外籍旅客入境 10月起解除來源國限制

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。