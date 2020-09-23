美國K-12學生更易傳播病毒 未來4周確診恐爆增

傳染病學專家指出，新冠病毒仍在全球各地持續流行之際，美國各地學校設法在新學期重啟校園，從幼稚園到高中12年級(K-12)的學生如今面臨「無聲疫情」(silent epidemic)，比大學生更容易導致病毒擴散，令人憂心；此外，由於學生可能把病毒從校園帶回家裡，估計美國疫情在未來四周恐將惡化，出現另一種「十月驚奇」。

伯明罕阿拉巴馬州立大學(University of Alabama at Birmingham)醫學院傳染病學教授薩格(Michael Saag)分析，與就讀大學的學生相比，年齡較低的幼稚園到高中12年級學生，不但接受病毒檢測的人數相對較少，被要求居家隔離的比例也相對為低。

他指出，某些大學校園爆發疫情，被標示為病毒傳播「熱點」(hot spots)，其實要歸功於病毒檢測，才能即時掌握疫情動態。

薩格在全美校園疫情論壇中指出，以他個人熟悉的奧本阿拉巴馬州立大學(University of Alabama at Auburn)為例，8月就發現確診案例激增，不過學校很快便控制疫情，因為確實掌握哪些學生確診病毒。

他說：「學校可以要求這些學生隔離，如今學生也認真面對疫情，可是在幼稚園到高中12年級的校園裡，我們卻都沒有採取類似措施。」

他表示，美國疫情在未來四周裡恐將惡化，確診率可能一路走高，出現公衛專家所擔心的「10月驚奇」現象。

「10月驚奇」通常指美國11月初總統大選前一個月，原本落後或不分上下的候選人，可能因某個事件得利竄出，最後逆轉勝選。

薩格說，公衛專家擔憂的「10月驚奇」，就是成年人確診案例突然爆增，因為孩子把新冠病毒從校園帶回家裡，導致家人染疫，「我對這種狀況可能出現，感到非常憂心」。

他指出，因為病毒持續存在，防疫措施絕對不能鬆懈，「病毒好比鬼魅似的，若隱若現。它就存在於社區當中，可是我們卻只能等到確診案例出現時，才知道真實狀況。」

為了避免病毒在社區傳播，薩格說，戴口罩是民眾的「愛國義務」，川普總統應該大力提倡才是。他說：「我不想談論政治，但我不了解，為何總統沒有加強要求民眾戴口罩，這非常不合理。」