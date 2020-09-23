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英國疫情嚴重宣布宵禁 川普卻不對英封鎖

世界日報 / 編譯樊蕙／綜合22日電
英國防疫措施不嚴，新冠疫情又現第二波。圖為倫敦一家中餐館的生意大受影響。美聯社
英國防疫措施不嚴，新冠疫情又現第二波。圖為倫敦一家中餐館的生意大受影響。美聯社

英國首相強生(Boris Johnson)22日表示，英國在新冠病毒疫情中已達「危險的轉折點」，並宣布針對英格蘭的酒吧與餐廳實施新的宵禁措施，同時鼓勵遠距上班，而相關限制令可能會持續六個月之久。

川普總統22日則說，英國針對企業與民眾頒布新的防疫措施以控制個案增幅，但美國不會實施封鎖來減緩新冠病毒傳播。

「英國又封鎖了。他們剛宣布要封鎖，但我們不會這樣做。」川普在白宮接受福斯新聞網Fox 2 Detroit訪問時說，「我們了解這種疾病，我們懂得如何處理它。」

強生宣布，自24日起，酒吧與餐廳只能提供顧客就坐後，由服務員供餐的餐桌服務(table service)，而且必須於晚間10時打烊。

他也說，如果可以，民眾應該在家遠距上班；此言改變了該國政府原來希望民眾回到辦公室，並幫助市中心復甦的主張。

強生表示，鐵路員工、計程車司機、酒吧與餐廳工作人員，以及沒有在餐桌旁就座的顧客，都必須強制戴口罩。

他還說，這些限制的效期可能會長達「六個月」。

在英國國會演說時，強生說，「如同西班牙與法國和其他許多國家，我們也達到了危險的轉折點。」英國新冠病毒確診感染個案，在過去一個月內增加至將近四倍。

英國政府也暫停了允許觀眾回到大型體育活動現場的計畫，還將允許參加婚禮的賓客人數減半至15人。

新措施僅適用於英格蘭；蘇格蘭、威爾斯、和北愛爾蘭等地的半自治政府能自行規定；蘇格蘭22日宣布禁止民眾造訪別人住家。

許多國家防止新冠病毒傳播的主要工具，是對接觸者進行追蹤，但目前在荷蘭，因染疫人數越來越多，許多地區衛生當局紛紛以負荷過重為由，取消對接觸者進行追蹤，而要求確診者自行通知其接觸者。

新冠肺炎 COVID-19 疫情 川普 英國 宵禁

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