全球156國加入「疫苗分配計畫」 美中缺席

世界衛生組織（WHO）21日表示，約有156國加入公平分配未來疫苗的「新冠肺炎疫苗全球取得機制」（COVAX），但世界兩大強國美國和中國不在名單上。

COVAX是由WHO、全球疫苗免疫聯盟（GAVI）及流行病預防創新聯盟（CEPI）所主導，為了確保新冠疫苗授權使用後，能迅速、公平地把疫苗分配給全世界，預計在2021年底前，提供20億劑疫苗給簽署協議的國家，但會優先分給其中3%的醫護人員和弱勢族群。

WHO呼籲富裕國家在18日截止日前加入，並於21日公布已加入國家名單，英國趕在截止日前加入。目前已有64個富國，包括27個歐盟成員國以及挪威和冰島等，以及92個貧窮國家加入COVAX，預計還有38個國家會在未來幾天內加入。

美國在總統川普的領導下，不斷批評WHO處理疫情的態度，因此聲明將退出WHO，且不加入COVAX。此外，去年底首度爆出疫情的中國也缺席。

當被問及中國不加入COVAX一事時，全球疫苗免疫聯盟負責人伯克利表示，「COVAX的目的是試圖與世界上每個國家合作。我可以向你保證，我們已經進行對話，並將繼續與所有國家對話」。

然而COVAX還面臨一系列重大挑戰，尤其是嚴重資金短缺。WHO表示，包括COVAX在內整個「獲取新冠肺炎相關工具加速計畫」（ACT Accelerator）需要約380億美元，但截至目前只收到約30億美元，單是COVAX就須耗資約180億美元。

WHO秘書長譚德賽對此樂觀表示，許多國家都已同意參與COVAX，新冠肺炎疫情是一場史無前例的全球危急，需要全球前所未有地一同應對，警告各國不要僅為自家人爭奪疫苗庫存。