快訊

熊熊分手特斯拉男友首發聲 IG曝黑白照藏思念

兆豐銀董事多台灣官員 富比世編輯爆料：川普駙馬秘借14.5億

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全球156國加入「疫苗分配計畫」 美中缺席

世界日報 / 編譯徐榆涵／綜合22日電
新冠肺炎已奪走全球近百萬條人命，各國爭搶還在研發中的疫苗。 法新社
新冠肺炎已奪走全球近百萬條人命，各國爭搶還在研發中的疫苗。 法新社

世界衛生組織（WHO）21日表示，約有156國加入公平分配未來疫苗的「新冠肺炎疫苗全球取得機制」（COVAX），但世界兩大強國美國和中國不在名單上。

COVAX是由WHO、全球疫苗免疫聯盟（GAVI）及流行病預防創新聯盟（CEPI）所主導，為了確保新冠疫苗授權使用後，能迅速、公平地把疫苗分配給全世界，預計在2021年底前，提供20億劑疫苗給簽署協議的國家，但會優先分給其中3%的醫護人員和弱勢族群。

WHO呼籲富裕國家在18日截止日前加入，並於21日公布已加入國家名單，英國趕在截止日前加入。目前已有64個富國，包括27個歐盟成員國以及挪威和冰島等，以及92個貧窮國家加入COVAX，預計還有38個國家會在未來幾天內加入。

美國在總統川普的領導下，不斷批評WHO處理疫情的態度，因此聲明將退出WHO，且不加入COVAX。此外，去年底首度爆出疫情的中國也缺席。

當被問及中國不加入COVAX一事時，全球疫苗免疫聯盟負責人伯克利表示，「COVAX的目的是試圖與世界上每個國家合作。我可以向你保證，我們已經進行對話，並將繼續與所有國家對話」。

然而COVAX還面臨一系列重大挑戰，尤其是嚴重資金短缺。WHO表示，包括COVAX在內整個「獲取新冠肺炎相關工具加速計畫」（ACT Accelerator）需要約380億美元，但截至目前只收到約30億美元，單是COVAX就須耗資約180億美元。

WHO秘書長譚德賽對此樂觀表示，許多國家都已同意參與COVAX，新冠肺炎疫情是一場史無前例的全球危急，需要全球前所未有地一同應對，警告各國不要僅為自家人爭奪疫苗庫存。

新冠肺炎 COVID-19 疫苗 WHO 疫情 醫護人員

延伸閱讀

期貨商論壇／生技期 偏空看待

自費流感疫苗打完再叫貨？藥廠哀嘆「難！」

公費流感疫苗即將開打 自費疫苗若無預約恐打不到

科學家憂川普「10月驚奇」 硬推疫苗上市

相關新聞

檢疫用聞的！芬蘭機場派防疫犬嗅旅客 1分鐘有結果

為進一步應對新冠肺炎疫情，芬蘭、英國等地各出新招。芬蘭本周在赫爾辛基機場啟動一項新冠肺炎檢疫犬的試點計畫，讓檢疫犬透過人們的汗味辨識是否染疫，可在一分鐘內得出結果。

COVAX計畫沒有美中 跛鴨WHO陷疫苗取得與經費難題

世界衛生組織（WHO）21日公布已加入「新冠肺炎疫苗全球取得機制」（COVAX）的156國名單，但美國和中國都不在名單上。美國川普政府早就表明不會參加受到「腐敗」的世衛和中國影響的多國機制，而中國實際上已在進行全球疫苗分配計畫，把疫苗當做外交工具，以贏得更多朋友，因此對加入COVAX興趣缺缺。

西班牙新冠肺炎疫情日增逾萬例確診 總數破68萬

西班牙衛生當局昨天通報，境內新增近1萬800起2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例，全國累計確診總...

全球156國加入「疫苗分配計畫」 美中缺席

世界衛生組織（WHO）21日表示，約有156國加入公平分配未來疫苗的「新冠肺炎疫苗全球取得機制」（COVAX），但世界兩大強國美國和中國不在名單上。

下屬染疫！南韓總理緊急隔離 前一天曾見文在寅

南韓強化防疫奏效，新冠肺炎單日確診病例連3天降至雙位數，不料，南韓國務總理室民政局長在22日上午確診，總理丁世均在得知消息後取消所有行程，緊急接受病毒檢測及居家隔離。丁世均21日曾接觸南韓總統文在寅，因此文在寅也可能被列為檢測對象。

全球新冠肺炎確診逾3151萬人 美國死亡人數破20萬居全球第一

美國累計病亡人數突破20萬人。威斯康辛州疫情拉警報，再度宣布進入公衛緊急狀態；紐約市布魯克林區出現群聚感染，衛生局憂將擴大為社區傳播

美國染疫病歿破20萬人 紐約布魯克林爆群聚感染

美國2019冠狀病毒疾病（COVID-19）累計病亡人數突破20萬人。威斯康辛州疫情拉警報，再度宣布進入公衛緊急狀態；紐約市布魯克林區出現群聚感染，衛生局憂將擴大為社區傳播。

韓國單日確診再破百例 療養機構中秋也禁會客

韓國單日新增感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例數時隔3天重回3位數。政府今天下令，各療養醫院、設施中秋連假期間仍須維持禁止會客的規定，避免疫情再擴散。

有如奧運競賽！輝瑞可望27日搶先公布疫苗是否有效

由製藥公司輝瑞（Pfizer）及其德國合作夥伴BioNTech SE公司設計的新冠病毒疫苗試驗，可能趕在其他對手前得知疫苗有效性。

日本考慮：外籍旅客入境 10月起解除來源國限制

朝日新聞引述未具名政府官員報導，日本正在考慮，10月起接受來自所有國家的外籍旅客。

圖表看疫情／美新冠死亡破20萬人 印確診增數放緩

全球新冠疫情再度升溫，美國累積死亡人數已進逼20萬人，歐洲確診人數也不斷上升，使各國提高警戒；英國政府擬祭出新措施，西班牙政府則希望軍方加入防疫陣容。

美國新冠肺炎死亡破20萬人 另一疫情里程碑

路透報導，美國新冠肺炎死亡人數22日突破20萬人，繼續排名全球第一。

熱門新聞

國民黨搶下衛環、經濟委員會召委 擋萊劑美豬有戲了

被疑洩密 蔡煌瑯：應查檢調內鬼 我是善意該被表揚

孫大千批綠：當中華民國官卻消滅國號 和共產黨沒兩樣

國軍實施「聯合防空作戰訓練」嚴德發：不讓敵人越雷池

北市長民調落後蔣萬安 陳時中四字回應

日本考慮：外籍旅客入境 10月起解除來源國限制

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。