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下屬染疫！南韓總理緊急隔離 前一天曾見文在寅
南韓強化防疫奏效，新冠肺炎單日確診病例連3天降至雙位數，不料，南韓國務總理室民政局長在22日上午確診，總理丁世均在得知消息後取消所有行程，緊急接受病毒檢測及居家隔離。丁世均21日曾接觸南韓總統文在寅，因此文在寅也可能被列為檢測對象。
韓聯社報導，丁世均採檢結果預計今日出爐，若為陽性，前一天共同參與例會的文在寅也有可能染疫。韓媒形容，丁世均的檢測結果足以撼動整個國家。
丁世均22日上午結束國務會議後，接獲總理室的民政局長確診消息，隨即前往首爾鐘路區衛生所接受採檢。民政局長7日曾接觸過確診者，22日上午確診。
總理室相關人士表示，丁世均與民政局長從16日後就未再見面接觸；總理室說明，丁世均雖不屬密切接觸者，在採檢結果出來前仍會先在官邸隔離。丁世均22日下午原定出席的中秋防疫現場盤點行程因此取消，與在野黨國民力量國會代表團的晚餐會也可能延期。22日上午舉行的國務會議則是以視訊方式進行。
俄國擬10.15前 註冊第2款新冠疫苗
塔斯新聞社報導，俄羅斯打算在10月15日前註冊第二種新冠疫苗。該疫苗由西伯利亞「維克多研究所」（Vector Institute）研發，已在8日完成初步人體實驗。
俄羅斯在8月12日註冊全球第一款對抗新冠病毒的疫苗「史普尼克V」（Sputnik V）。
諾貝爾獎防疫優先 取消現場頒獎
諾貝爾獎下月初揭曉，主辦單位諾貝爾獎基金會22日宣布，為了防止新冠肺炎蔓延，今年12月10日在瑞典首都斯德哥爾摩的現場頒獎典禮取消，改為電視轉播得主在各自國家領獎的過程。
美聯社報導，至於一向在挪威首都奧斯陸頒獎的和平獎，頒獎典禮也會縮小規模，場地將從奧斯陸市政廳改為奧斯陸大學。
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