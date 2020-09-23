中國22日新增10例新冠肺炎確診 皆境外移入

中國22日新增10例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，皆為境外移入，分布於廣東、四川、天津、山東、河南。

中國國家衛生健康委員會上午在官網通報，9月22日0至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例10例，均為境外移入病例，分別為廣東4例，四川3例，天津1例，山東1例，河南1例。

境外移入現有確診病例168例。累計確診病例2758例，累計治癒出院病例2590例，無死亡病例。

沒有出現症狀但帶有病毒的無症狀感染者方面，中國大陸22日新增18例。當日轉為確診病例3例，解除醫學觀察21例，尚在醫學觀察的無症狀感染者385例，均為境外移入。

截至9月22日24時，中國大陸現有確診病例168例，累計治癒出院病例8萬505例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例8萬5307例。累計追蹤到密切接觸者82萬8204人，尚在醫學觀察的密切接觸者6864人。

此外，香港特別行政區累計確診5046例，包含出院4729例，死亡103例。澳門特別行政區累計確診46例，皆已治癒出院。