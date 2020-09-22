歐洲：如何避免第二次停擺？

「災難」、「災禍」、「毀滅」：歐洲國家元首和政府首腦用來形容第二次停擺可能帶來的的後果的措辭，說明了一切。

為遏制新冠病毒傳播，今年春季，幾乎在歐洲全境，公共生活都大幅度受到限制。夏季數月，很多地方情勢有所緩解。然而，數星期來，在幾乎所有歐洲國家，新感染人數重又增加。

據世衛組織公布的數據，最近，歐洲日均新感染人數在4至5萬之間。這可不僅是因為各地檢測數量增加。世衛組織歐洲地區負責人克魯格（Hans Kluge）指出，「9月份的數字應成為對我們所有人的警告」。根據世衛組織提供的統計數字，本月以來，每周平均新增染疫人數甚至高於今年3月份的首個高峰期。

各國著重局部地區限制

隨著染疫人數增加，對再度實施全國性停擺措施的憂慮也在增長。尤其在西班牙和法國，今年春季的嚴格限制措施導致國民經濟大幅萎縮，而正是在這兩個國家，新感染人數重又直線上升。

盡管如此，只要可能，法國仍希望避免再度實施全國外出限制。為此，當局將只在巴黎、馬賽、波爾多、尼斯和圖魯茲等災情特別嚴重的城市強化限制措施。這些地方禁止集會、酒吧限時營業、養老院探訪設限。在巴黎和其它地區，離開住所者原則上必須佩戴口罩。

自9月21日起，更嚴厲措施在西班牙首都馬德裡生效。6個城區和周圍7個衛星城只能出於必須的理由方能進出，例如，上下班、看醫生、上學或去法院。其它地區，例如馬略卡島，也實施類似限制。馬德裡大區政府主席表示，「我們要避免全面停擺，否則，對我們的經濟將是一大災難。如果我們大家都遵守這些新規定，我們這個地區就會快速重新復生。」

德國：無停擺計劃

第二次停擺不僅會在南歐和西歐造成嚴重經濟後果。在德國，各經濟組織也對可能出現破產潮發出警告。中小企業聯合會主席奧歐文（Mario Ohoven）便指出，「五分之一的企業現在就認為生存受到了新冠瘟疫的威脅。」他警告說，一旦再度出現停擺，則這些企業將「完全熄燈」。

德國聯邦經濟部似乎也認為，不會有第二次停擺。2021年聯邦財政預算草案中，計劃為應對新冠危機撥款約960億歐元。所有計劃的出發點都是：德國不會在新冠大流行瘟疫中再度被迫實施停擺。經濟部官員指出，財政計劃中未考慮這一因素。

英國：專家們建議停擺兩星期

英國情況有所不同。數天前，該國衛生大臣漢考克（Matt Hancock）對BBC表示，「我們意欲避免全國性停擺，不過，我們作好了准備。」

英國緊急情況科學咨詢小組（Scientific Advisory Group for Emergencies）頂尖專家們向政府建議，在１０月份秋季假期實施為期兩周的全國範圍出行及社交限制。其中一名專家對《金融時報》指出，「由於學校本來就要關閉一星期，再增加一星期，對教育產生的影響不會太大。」

在歐洲，每人願意有像以色列那樣的第二次停擺。除地方性遏制新冠措施外，政治家們主要呼籲公民們表現出責任感。上周日，漢考克衛生大臣對天空新聞電視台表示，「國家處在十字路口，我們需要作出選擇。那就是，要麼大家都遵守規則，……要麼我們不得不采取更多措施。」

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