香港新增8例確診 林鄭月娥宣布延長實施防疫措施一週

香港衛生署衛生防護中心今天公布，截至22日凌晨，本地新增8例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診個案。

截至目前，香港共累計5047例確診。

鑑於疫情趨緩，行政長官林鄭月娥上午宣布延長實施防疫措施一週，包括放寬餐館及各種場所有限度經營，例如餐廳可提供內用，但每桌不能超過4人等。

另外，酒吧和卡拉OK等可繼續有限度經營。