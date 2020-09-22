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香港新增8例確診 林鄭月娥宣布延長實施防疫措施一週

中央社 / 香港22日電
截至目前，香港共累計5047例確診。圖／路透社
截至目前，香港共累計5047例確診。圖／路透社

香港衛生署衛生防護中心今天公布，截至22日凌晨，本地新增8例2019冠狀病毒疾病（COVID-19新冠肺炎）確診個案。

截至目前，香港共累計5047例確診。

鑑於疫情趨緩，行政長官林鄭月娥上午宣布延長實施防疫措施一週，包括放寬餐館及各種場所有限度經營，例如餐廳可提供內用，但每桌不能超過4人等。

另外，酒吧和卡拉OK等可繼續有限度經營。

新冠肺炎 COVID-19

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