歐疫情升溫！英國管控再升級 西班牙盼軍方助抗疫

全球新冠疫情再度升溫，美國累積死亡人數已進逼20萬人，歐洲確診人數也不斷上升，使各國提高警戒；英國政府擬祭出新措施，西班牙政府則希望軍方加入防疫陣容。

英國首席醫療官惠提(Chris Whitty)表示，最近每周新增確診人數攀升，為預防之後死亡人數增加，英國首相強生(Boris Johnson)預計22日開始採取新的防疫措施。

英國20日新增3900例確診，是5月初疫情趨緩以來人數最多的一天，其境內領土包括蘇格蘭、威爾斯和北愛爾蘭等地方公衛官員，皆於21日將警戒等級從四級提升至二級；惠提表示，經過前幾周確診人數不斷增加後，「現在已進入最關鍵的時刻」。

西班牙近期單日確診人數都超過1萬人，全國累積確診人數突破67萬人，成為西歐地區最高的國家，而首都馬德里更成為疫情最嚴重的地區之一；地方首長日前已先行封鎖馬德里部分較貧困的地區，卻引發當地民眾抗爭，地方首長便在21日要求軍方進行協助。

為加強控制疫情，馬德里自治區政府主席阿尤索(Isabel Diaz Ayuso)在與西班牙總理桑傑士(Pedro Sanchez)會晤協商後向媒體表示：「我們需要軍隊協助消毒，並強化地方警察執法的效力。」

本周末法國的單日新增確診人數超過1萬3000人，甚至不得不在首府巴黎增設篩檢站疏通激增的檢測需求；義大利已將巴黎列為歐洲旅遊地區的黑名單，並要求所有來自巴黎的旅客出示陰性檢測證明才可入境。

挪威首都奧斯陸(Oslo)宣布，不得在私人住所舉辦超過10人以上的聚會，以及嚴格要求所有人在搭乘大眾交通工具時必須戴上口罩。