聽新聞
test
0:00 / 0:00

歐疫情升溫！英國管控再升級 西班牙盼軍方助抗疫

世界日報 / 編譯林梅婕／綜合21日電
歐洲疫情入秋後再度升溫，西班牙成為西歐地區確診人數最多的國家，首都馬德里更是疫情最嚴重地區。圖為馬德里警察戴口罩與居民攀談。(路透)
歐洲疫情入秋後再度升溫，西班牙成為西歐地區確診人數最多的國家，首都馬德里更是疫情最嚴重地區。圖為馬德里警察戴口罩與居民攀談。(路透)

全球新冠疫情再度升溫，美國累積死亡人數已進逼20萬人，歐洲確診人數也不斷上升，使各國提高警戒；英國政府擬祭出新措施，西班牙政府則希望軍方加入防疫陣容。

英國首席醫療官惠提(Chris Whitty)表示，最近每周新增確診人數攀升，為預防之後死亡人數增加，英國首相強生(Boris Johnson)預計22日開始採取新的防疫措施。

英國20日新增3900例確診，是5月初疫情趨緩以來人數最多的一天，其境內領土包括蘇格蘭、威爾斯和北愛爾蘭等地方公衛官員，皆於21日將警戒等級從四級提升至二級；惠提表示，經過前幾周確診人數不斷增加後，「現在已進入最關鍵的時刻」。

西班牙近期單日確診人數都超過1萬人，全國累積確診人數突破67萬人，成為西歐地區最高的國家，而首都馬德里更成為疫情最嚴重的地區之一；地方首長日前已先行封鎖馬德里部分較貧困的地區，卻引發當地民眾抗爭，地方首長便在21日要求軍方進行協助。

為加強控制疫情，馬德里自治區政府主席阿尤索(Isabel Diaz Ayuso)在與西班牙總理桑傑士(Pedro Sanchez)會晤協商後向媒體表示：「我們需要軍隊協助消毒，並強化地方警察執法的效力。」

本周末法國的單日新增確診人數超過1萬3000人，甚至不得不在首府巴黎增設篩檢站疏通激增的檢測需求；義大利已將巴黎列為歐洲旅遊地區的黑名單，並要求所有來自巴黎的旅客出示陰性檢測證明才可入境。

挪威首都奧斯陸(Oslo)宣布，不得在私人住所舉辦超過10人以上的聚會，以及嚴格要求所有人在搭乘大眾交通工具時必須戴上口罩。

德國境內確診率最高的首都慕尼黑，除了限制聚會人數不得超過五人或兩戶家庭，未來也將禁止舉辦生日派對、婚禮和葬禮的活動。

歐洲疫情入秋後再度升溫，英國擔心第二波疫情高峰到來，擬祭出新的防疫措施因應。圖為遊客在利物浦披頭四雕像前留影。(路透)
歐洲疫情入秋後再度升溫，英國擔心第二波疫情高峰到來，擬祭出新的防疫措施因應。圖為遊客在利物浦披頭四雕像前留影。(路透)
歐洲疫情入秋後再度升溫，西班牙成為西歐地區確診人數最多的國家，首都馬德里更是疫情最嚴重地區。圖為球迷觀看歐洲超級杯足球賽前先測體溫 。(路透)
歐洲疫情入秋後再度升溫，西班牙成為西歐地區確診人數最多的國家，首都馬德里更是疫情最嚴重地區。圖為球迷觀看歐洲超級杯足球賽前先測體溫 。(路透)

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

三竹股市App功能升級 影音內容上線

食譜／西班牙海鮮燉飯 廚房新手搏得掌聲的簡單料理

英疫情升至4級！多地局部封鎖 強生今宣布嚴格防疫措施

HYUNDAI ELANTRA 21年科技升級 豪華款以上配備SCC/FCA

相關新聞

印度增7.5萬人確診創近一月新低 染疫總數達560萬

印度今天通報，新增確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例7萬5083起，創下近一個月來新低紀錄，印度目前正在準...

世衛：上週新增病例數近200萬 飆升6%創新高

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情持續加速在全球蔓延，根據世界衛生組織統計資料顯示，上週新增確診病例飆升到近2...

美國新冠肺炎死亡破20萬人

路透報導，美國新冠肺炎死亡人數22日突破20萬人，繼續排名全球第一。

英相強生再祭防疫限制 恐實施6個月

英國首相強生（Boris Johnson）今天在下議院表示，為控制加速蔓延的第2波2019冠狀病毒疾病疫情，將對英格蘭地...

圖表看疫情／歐疫情升溫！英國管控再升級 全球156國加入疫苗全球分配計畫

全球新冠疫情再度升溫，美國累積死亡人數已進逼20萬人，歐洲確診人數也不斷上升，使各國提高警戒；英國政府擬祭出新措施，西班牙政府則希望軍方加入防疫陣容。

歐洲：如何避免第二次停擺？

「災難」、「災禍」、「毀滅」：歐洲國家元首和政府首腦用來形容第二次停擺可能帶來的的後果的措辭，說明了一切...

香港新增8例確診 林鄭月娥宣布延長實施防疫措施一週

香港衛生署衛生防護中心今天公布，截至22日凌晨，本地新增8例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診個案

加速註冊！ 俄國擬10月15日前註冊第2款新冠疫苗

塔斯新聞社22日援引俄羅斯聯邦消費者權益保護暨福利監督署消息報導，俄國打算在10月15日前註冊第二種新冠疫苗。該疫苗由西...

歐疫情升溫！英國管控再升級 西班牙盼軍方助抗疫

全球新冠疫情再度升溫，美國累積死亡人數已進逼20萬人，歐洲確診人數也不斷上升，使各國提高警戒；英國政府擬祭出新措施，西班牙政府則希望軍方加入防疫陣容。

下屬染疫韓總理丁世均遭緊急隔離 昨天曾見文在寅

韓聯社報導，南韓國務總理室一名局長在22日上午確診新冠肺炎，70歲的國務總理丁世均在得知消息後取消所有行程，緊急接受新冠...

韓國務總理室官員確診 總理與總統拉警報

韓國國務總理室員工確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），國務總理丁世均採檢結果預計傍晚6時出爐，若...

強化防疫奏效 韓國確診連3天降至雙位數

韓國2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）單日確診病例連3天降至雙位數，韓國政府將此視為先前強化首都圈社交距...

熱門新聞

自陸返台居檢期間死亡第二起 高雄林園猝死婦人今採檢

彭博：全球2020年運勢最順遂總統 蔡英文想靠經貿換協防

影／澎湖「愛國」飲料店 蔡總統也來光顧送暖

大陸轟炸機蘭嶼外海現蹤？ 國防部未證實

國軍實施「聯合防空作戰訓練」嚴德發：不讓敵人越雷池

高雄林園居家檢疫女子死亡 確認燒炭輕生

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。