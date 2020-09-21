美CDC：1.1萬人可能在搭機後染上新冠病毒

華盛頓郵報報導，聯邦疾病防治中心(CDC)調查1600起搭機期間暴露於新冠病毒風險的研究顯示，1萬1000人可能在搭機後染疫；此外，參眾兩院傳出共18名議員確診或推定已染疫。

目前全美確診人數累積超過679萬6384例，死亡人數則至少19萬9474人。

CDC研究報告中，有一名染疫女子曾在3月從倫敦搭機至越南，雖然她在登機前曾感到輕微喉嚨不適，最後卻在將近10小時旅途當中，將病毒傳染給15名乘客。

CDC表示，部分旅客下機後陸續生病，考量不完整的追蹤資訊和病毒潛伏期，未能證實病患在飛機上確診。

CDC全球遷移及檢疫部門發言人凱特琳‧夏基(Caitlin Shockey)說：「未能點出特定案例或通報相關證據，不代表沒有這種情況。」

夏基在電郵中寫道：「鑑於整趟旅程和病毒的廣泛全球分布相關的大量潛在暴露機會，我們無法斷定潛在病例是否與暴露在機艙中或搭機旅行有關。」

她說，CDC收到許多資訊，包括許多人可能在搭機期間暴露於有病毒的環境中，並在下機不久後陸續生病。

CDC曾表示，飛機上的過濾系統讓病毒不容易傳播，但也強調空中旅行表示 可能長時間親近陌生人，或在飛機和機場觸碰物體表面。

CDC指南目前不建議所有形式的旅行，稱待在家裡是保護自己免於接觸病毒的最佳方式。

華郵指出，究竟有多少人帶原病毒登機，又有多少人暴露在風險之中的相關數據非常缺乏，各州長期與聯邦政府協力追蹤搭機後的感染情況；不過，華郵聯繫近100個州和主要地方健康部門，大多數都無法提供涉及飛航的資料，或是根本沒有追蹤相關數據，地方標明的案例，也並非每一件個都會成為CDC調查的對象。

美國航空協會發言人表示凱瑟琳·埃斯特普(Katherine Estep)表示，沒有確切文件顯示，美國航班出現機上傳播的情形，「飛行仍是安全且健康的體驗。」

此外，確診國會議員當中，有九名為共和黨成員以及七名民主黨人，最近一次公布確診是20日的民主黨籍眾議員賈娜‧海耶斯(Jahana Hayes)。

儘管如此，衛生部助理部長吉羅爾(Brett Giroir)20日仍樂觀表示，疫情的控制在多方面有許多進展，他說：「從7月初的高峰到7月底，確診人數已下降41%，加護病房患者也減少62%，死亡人數更下滑30%。」