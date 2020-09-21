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防疫 加墨與美邊界延長關閉措施

世界日報 / 編譯周芳苑╱綜合20日電

為避免新冠疫情擴大，加拿大墨西哥政府不約而同展延關閉美國邊界，美加非必要旅遊關閉將延至10月21日，美墨邊界關閉則由原訂屆滿日9月21日至少延一個月。

展延決議分別由加拿大公共安全部長布萊爾(Bill Blair)及墨西哥外交部官員宣布。加、墨分別自3月18日、3月21日起關閉美國邊界，而且月月展延關閉。

由於美國新冠病毒確診病例居全球之冠，許多加拿大人害怕重開美加邊界；近幾周，加拿大病例也上升。

雖然展延關閉，醫療人員、航空公司機組員、卡車司機等仍可過境，其中，卡車司機須雙向運送食品和醫療物資，格外重要。返鄉的美、加人士也可通關回自己國家。

至於墨西哥，是在美國國務院上週將墨國旅遊警示由最高的第四級降為第三級後宣布延長關閉邊界。

美墨邊界關閉僅限陸路和水路，飛航仍繼續進行。國務院調降墨西哥旅遊警戒後，墨國有些人煙罕見的地區仍因有犯罪綁架風險而維持最高第四級。

墨國備受歡迎的景點如卡波聖盧卡斯、坎昆和科蘇梅爾向來允許美國旅客無需檢疫隔離；美國駐墨西哥大使館說，墨西哥機場會進行體溫檢測。

約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)數據顯示，截至20日，墨西哥新冠病例共69萬4121例、死亡超過7萬3258人，單日新增病例8月達高峰，之後下降並維持在4000至6000例。

墨西哥主要旅遊景點已重新開放。墨西哥市以外染疫比率唯一高於墨西哥市的是旅遊熱點南下加利福尼亞州(Baja California Sur)。

新冠肺炎 COVID-19 墨西哥 加拿大

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