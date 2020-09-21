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川普疫苗計畫 近7成美國民眾沒信心

世界日報 / 編譯林梅婕╱綜合20日電
美國防疫失控，疫情嚴重，即將突破新冠病人死亡的20萬人大關，居全球之冠。圖為佛州上月為民眾進行新冠檢測。 美聯社
美國防疫失控，疫情嚴重，即將突破新冠病人死亡的20萬人大關，居全球之冠。圖為佛州上月為民眾進行新冠檢測。 美聯社

川普總統日前宣布，疫苗將在明年春天有望量產並達到足以分配給全國人民的規模。據美國廣播新聞與艾普索斯(ABC News/Ipsos)20日公布的合作民調顯示，大多數人仍對疫苗的安全和有效性懷有疑慮。

該民調指出，18%的民眾對於川普的疫苗計畫感到有信心，對川普極具信心的人不到一成；相反地，高達69%的民眾則感到沒有信心，其中53%的人表示完全沒有信心。

雖然川普18日在白宮的簡報會議上宣布，美國將在4月以前生產足夠的疫苗，但這項說法卻與許多專家的說法相互矛盾；聯邦疾病防治中心(CDC)曾聲明，疫苗的量產最快要等到明年下半年才可能達成。

該民調也指出，民眾對疫苗安全性和有效性的支持度和5月時相比，明顯降低；對疫苗極具信心的支持者更從74%下滑到64%，近十個百分點。

同樣是5月份的民調，共和黨人對疫苗的信心度高達75%，沒有信心的人僅占25%，但本周兩者的比率已經接近平手；雖然整體來說共和黨人仍比民主黨人更信任川普，但還是有29%的共和黨支持者對川普的疫苗表示懷疑。

另一方面，民眾對專家和公衛人員的信任度相對高出許多；該民調顯示，民眾對全國過敏和傳染病研究所(NIAID)所長佛奇(Anthony Fauci)的信任度高達62%，CDC的信任度則有61%，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)有57%，聯邦衛生部和世界衛生組織(WHO)皆為53%。

CDC主任芮斐德(Robert Redfield)16日向參院撥款委員會表示，他認為疫苗的量產規模要達到足夠全國人民使用，至少還需一年的時間；川普聽聞後說「芮斐德讓人感到困惑」，甚至指稱芮斐德鑄下錯誤。

新冠肺炎 COVID-19 川普 疫苗

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