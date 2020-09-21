流感+新冠致命組合 秋冬恐爆「雙疫大流行」

美國新冠病毒疫情死亡總數逼近20萬人大關，目前學生秋季返校，而快速檢疫工具還告闕如，醫學家普遍憂心，隨著秋、冬逼近，新冠病毒及流感病毒結合，全國本已嚴峻的疫情恐雪上加霜，而在10、11月爆發「雙疫大流行」(twindemic )。

據約翰霍普金斯大學統計，截至20日晚間，美國新冠病毒染疫死亡人數已達19萬9474人；專家認為在沒有疫苗的情況下，疫情入冬後將又面臨一波高峰，死亡人數恐怕在年底前大增。

「今日美國報」(US Today)20日報導，加州大學柏克萊分校傳染病及疫苗學榮譽教授斯瓦茲柏格(John Swartzberg)表示，自己估計當前全國因新冠病毒而病故人數減少，此一趨勢會持續到9月，接下來到10月逐步增加，11月可能更糟；因為感染新冠病毒而死亡，一般都在大約1個月以後。

全國人口最多的加州新冠病毒確診案例最多，還因目前猖獗的野火導致煙霾，疫情恐進一步惡化；加州野火季還有兩個月要挨過。

斯瓦茲柏格表示，自己很難想像10、11兩個月，情勢能夠好轉，人們生活舉止改變幅度並不夠，也沒加大檢疫規模；另外，政治歪風一直在吹，壓制該做的事。

斯瓦茲柏格臨床執業已有30年，他表示要診斷出流感並不困難，打個電話或親自看診過病人便可得知。但新冠病毒出現，令一切改觀，它導致病人出現的症狀，跟流感等一切感染呼吸系統的病毒差不多，這些病毒在秋、冬也最猖獗，天氣變冷，人們減少外出而待在室內。

新冠快篩方法闕如，依然是全國防疫一大障礙，因此導致分不清病人是感染新冠還是流感，醫學界已有人聲稱今年秋、冬將出現雙疫大流行，恐壓垮整個醫療系統。

據聯邦疾病防治中心(CDC)統計，2010年以來，流感平均每年造成3萬7000名美國人病故。CDC主任芮斐德(Robert Redfield)表示，他特別憂心新冠疫情可能對流感季高峰期造成衝擊；流感季一般在10月下旬開始，接下來兩個月加速，而在元月、2月來到高峰。