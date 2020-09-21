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境外輸入確診不斷 雲南邊境防疫進入「戰時狀態」

世界日報 / 中國新聞組／北京21日電

中國十一黃金周假期即將展開之際，卻傳出有一地的疫情防控突然升級。雲南省19日表示，因當地接連傳出自緬甸、印尼境外移入疫情，雲南省各級、各地即日起全面進入「戰時狀態」，全力防控疫情自邊境移入。另專家稱，疫情出現第二波是必然的，大家至少應做一年的打算。

雲南省應對新冠肺炎疫情工作領導小組指揮部19日舉行專題視頻調度會，會中聽取了瑞麗前線指揮部和海、騰沖、河口、普洱等地疫情防控工作情況匯報。會議強調，瑞麗市日傳出現緬甸疫情輸入，敲響了警鐘，各級幹部及群眾要引以為戒，將防範境外疫情輸入作為當前疫情防控的重中之重。

會議並要求各級單位全面進入「戰時」狀態，毫不鬆懈抓緊抓實抓細邊境管控各項工作，全力做好打硬仗準備。

雲南省瑞麗市日前傳出二名來自緬甸的偷渡客確診新冠病毒，二人在雲南期間出入過超市賣場、健身房、公園和餐廳等場所，官方自14日晚間10時起，採取封城措施，並從15日上午起展開全城核酸檢測。界面新聞報導，截至19日晚間10時30分，已經完成28萬7254人檢測，全數為陰性。

除緬甸移入病例外，紅星新聞報導，雲南發布官方微信21日發布消息稱，雲南省20日新增境外航空輸入確診病例2例、境外航空輸入無症狀感染者4例，均為中國籍、印尼輸入。截至9月20日24時，雲南省現有境外輸入確診病例10例、無症狀感染者9例。

另上觀新聞報導，復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏昨天在上海交通大學參加一場論壇時表示，全球疫情未歇，新冠疫情發生第二波是必然的。他並稱，新冠病毒傳播力非常強，但致死率並不高，導致病毒在全世界持續蔓延，「毒力不是太強」的病毒反而成了整個人類的強敵。

張文宏預計這輪疫情還要延續相當長的時間。西方國家的做法是等待疫苗，但這個時間點一年之內達不到，因此，「做一年的打算應該是最低的限定」。

新冠肺炎 COVID-19

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