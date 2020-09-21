港增23確診 「旅遊氣泡」或限制活動範圍

香港昨日新增23宗新冠病毒確診個案，創下8月26日以來的單日新增數量新高。因多達19宗均是輸入個案，而過去一周輸入個案達42宗，反映外地疫情仍十分嚴峻。另外，港府正與11國探討「旅遊氣泡」措施，商務及經濟發展局局長邱騰華昨天表示，或會要求旅客提供資料，確保不會四處走。

輸入個案19宗 堵漏宜加強

港單日增23例，「旅遊氣泡」或限活動範圍。 香港中國通訊社

有專家強調，防控輸入個案必須做到「密不透風」，而衛生署雖要求來自印度及尼泊爾等10個高風險地區人士，須提供登機前72小時核酸檢測呈陰性的報告，但有高風險地區人士經其他地方作中途站轉機來港，須堵塞漏洞，有專家認為來自所有地區的人士也應提交檢測報告。

文匯報報導，衛生防護中心昨日公布的確診個案中，只有4宗屬本地感染，仍維持較低水平，也沒有不明源頭個案。不過，昨日的輸入個案則大幅增至19宗，當中8人都是來自印度，7人則來自尼泊爾，另有3人來自菲律賓，餘下1人則由瑞典抵港。

由於新增的5宗確診個案是搭乘同一班國泰港龍由吉隆坡至香港，另有3名確診者則搭同一班印度航空由印度新德里至香港，故有關航班被禁止赴港兩周。

港大實驗室41員工須檢疫

大公報報導，此外，港大公共衛生學院實驗室日前有女研究員確診，衛生防護中心接獲港大通知，在研究員工作地點採集的37個環境樣本中，14個樣本對新冠病毒呈陽性反應，已安排41名在實驗室工作的密切接觸者檢疫。

另據香港01報導，港府正與11個國家探討落實「旅遊氣泡」措施。邱騰華昨天在電視節目「講清講楚」指出，第一步可以先恢復風險可控的地方，或提供有限制的數額。邱又指，不同國家可能會有額外要求，例如一些地方較大的國家，或會要求旅客只能逗留在某城市，「甚至提供一些資料，確保他（旅客）不會四處走。」；航班方面，或要商討只能直接由目的地往返香港，以確保航班沒有其他來自兩個城市以外的地方。