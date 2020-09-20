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防邊境疫情移入 雲南宣布全面進入戰時狀態

中央社 / 台北20日電
中國大陸雲南省瑞麗市14日通報了2例緬甸輸入新冠肺炎確診病例的軌跡詳情，並宣佈將對瑞麗城區全員開展核酸檢測。 圖／中新社
中國大陸雲南省瑞麗市14日通報了2例緬甸輸入新冠肺炎確診病例的軌跡詳情，並宣佈將對瑞麗城區全員開展核酸檢測。 圖／中新社

中國雲南省瑞麗市因緬甸境外移入疫情，從14日起封城，隨後進行全城核酸檢測。陸媒今天報導，雲南省19日召開疫情防控調度會議，要求各級、各地「全面進入戰時狀態」，強化邊境管控。

新京報報導，中共雲南省委、省政府應對新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情工作領導小組指揮部19日召開專題視訊調度會，聽取瑞麗前線指揮部和勐海、騰沖、河口、普洱等地疫情防控工作情況匯報。

會議稱，對於這次緬甸境外疫情移入，廣大幹部群眾要引以為戒，切勿疏忽大意、思想麻痺。各級各地要堅持統一領導、統一指揮、統一行動，全面進入「戰時狀態」，毫不鬆懈抓緊抓實抓細邊境管控各項工作。

中國雲南省瑞麗市日前傳出2名來自緬甸的偷渡客確診2019冠狀病毒疾病，在雲南期間出入過超市賣場、健身房、公園和餐廳等場所，官方自14日晚間10時起，採取封城措施，並從15日上午8時30分起，展開全城核酸檢測。

綜合陸媒新浪網、界面新聞報導，截至19日晚間10時30分，已經完成28萬7254人檢測，全數為陰性。

新冠肺炎 COVID-19

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