防邊境疫情移入 雲南宣布全面進入戰時狀態

全球對新冠疫苗的渴求，如大旱望雲霓，許多人認為疫情會在疫苗問世後解決，但如何運送那些需全程維持低溫或極低溫的疫苗？美國兩家大型物流公司優比速及聯邦快遞已在備戰；有研究指出，台灣因冷藏冷凍物流基礎設施有限，配送低溫疫苗的可能性較低。

2020-09-21 04:25