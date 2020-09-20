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香港單日增23例新冠肺炎確診 近1個月來新高
香港今天公布新增23例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，創下8月26日以來的單日新增數量新高。
香港衛生署下午公布截至20日凌晨的COVID-19新增確診數據。由於沒有新增源頭不明病例，港府並未召開記者會。
在新增的23例確診中，有19例是境外移入確診病例，分別來自印度、菲律賓、瑞典和尼泊爾等地。
4宗本地確診病例，都是此前確診者的密切接觸者，在入住檢疫中心期間被確診。
香港近期疫情已略為趨緩，新增23例創下近1個月以來的單日新高。此前的最高數目，是8月26日所新增的24例確診。
香港累計的COVID-19確診者已突破5000人，截至目前，共累計有5032名確診者，其中109人死亡。
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