歐洲疫情加劇！西班牙馬德里再封城 法單日確診又創新高
全球新冠肺炎疫情不平靜，印度超過5周以上連日創下單日確診全球最高紀錄；法國新增1萬3498人確診、波蘭新增1002人染疫，都創疫情爆發以來最高單日紀錄，而西班牙疫情最嚴重的首都馬德里，部分地區21日起再次實施封鎖措施。
法國多城市 收緊防疫措施
歐洲多國疫情加劇，其中法國病例再度激增，當局19日通報新增1萬3498人確診，再創單日新高紀錄，累計確診44萬2194例；新增26人不治，累計3萬1274人病故。財政部長勒麥爾18日宣布確診，但並無症狀，目前在家工作。
法國衛生部數據顯示，近7日平均新增確診逾9300例，部分城市日前已重新收緊防疫措施，尼斯將公眾場合聚集人數限制在10人內，並要求酒吧提早關門，馬賽和波爾多也採取類似措施。
波蘭19日通報新增1002人感染，創疫情爆發以來最高單日紀錄，累計確診病例來到7萬8330例；境內累計死亡病例則達2282例。數天前當局才收緊醫生將病患送請篩檢的規定，批評人士說，新規定可能限制接受檢驗的人數。
西班牙封城影響85萬人 含貧民區
西班牙已累計超過64萬例確診、逾3萬人死亡，是歐洲國家中最嚴重。首都馬德里地區行政首長宣布，37個區21日起封城，居民只有在上班、上學或求醫時才能離開所住的區域；社交聚會限制在6人以內；商家須在晚上10時前關閉，將影響逾85萬人。
這些受影響地區過去14天每10萬人有超過1000人染疫，包括瓦列卡斯等貧民區，居民擔心再次封城影響生計，又擔心政府任他們自生自滅。與此同時，區內的醫療資源更趨匱乏，一些醫療中心因人員短缺而被迫關閉。
不過，早前是重災區的義大利疫情卻相對平穩；以近14日每10萬人新增個案數量比較，義大利只有33，遠少於西班牙的292.2例或法國的172.1例。專家認為，除了結合良好檢測、追蹤和安全措施，主因是義大利比鄰國更早封鎖、更晚解封。
印度再增逾9.3萬確診、1247死
在亞洲，擁有將近14億人口的印度病例持續大幅增加，過去24小時新增9萬3337人染疫，共計逾530萬人確診；同時再添1247人病歿，總計8萬5619人不治。印度可能於數周內超越美國，成為全球疫情最嚴重國家。
另據印尼衛生部公布的數據顯示，19日通報新增4168起確診，創下單日通報數最高紀錄，全國確診總數來到24萬687例。印尼染疫病歿人數則新增112人，累計9448人不治，是東南亞地區病亡人數最多的國家。疫情肆虐下，逾50個政府機關有確診病例，衛生部、交通部等確診數超過百人。
而隨著日本東京都政府放寬避免外出的限制，及沖繩縣結束緊急事態宣言等情況，日本民眾紛紛在19日開始的4天連假出遊或返鄉；不過，東京和沖繩也分別新增218例及16例確診病例。
另一方面，南韓確診人數再添110名；防疫當局並首次公布一起疑似二次感染病例，目前仍在調查，是否因病毒變異造成兩次採檢的病毒類型有異。
菲律賓衛生部19日通報，境內新增3962起確診病例、100起死亡病例，這兩項數字都是近5天來最高紀錄。衛生部指出，累計確診總數來到28萬3460例，染疫死亡總數達到4930人。目前菲律賓是東南亞地區確診數最多的國家。
俄羅斯增6065例 兩個月來新高
土耳其衛生部19日表示，過去24小時確診新增1538例，累計達30萬1348例。同時新增68人染疫不治，累計病故7445人。確診病例持續攀升已引發醫生抗議，他們指稱，官方數據低估疫情規模。
俄羅斯19日通報新增6065起確診病例，為兩個月來首度單日超過6000例；全國累計109萬7251人染疫。俄羅斯疫情危機應對中心表示，過去24小時病亡人數新增144人，使得境內病歿總數來到1萬9339人。
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