新冠肺炎每周奪5萬命 世衛：多到無法接受

在全球新冠肺炎死亡人數逼近100萬大關之際，世界衛生組織（WHO）專家18日表示，全球每周約有5萬人染疫喪命，多到令人無法接受。法新社彙整官方數據顯示，截至19日，全球累計超過3050萬人確診，至少95萬3025人病故。

世衛公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）在線上記者會指出：「目前全球每周新增約180萬至200萬起確診病例，平均每周死亡人數介於4萬至5萬之間。」

萊恩提及：「值得慶幸的是，疫情數據未呈現指數增長。這是需要解決的極高數字。這並非我們樂見的情況。」他表示疫情數字在全球範圍趨於平穩，但這蓋過了區域和次區域範圍內部分國家病例數大幅攀升的事實。

萊恩還說，這場疫情仍會「延燒很長一段時間」，隨著治療技術改善，染疫死亡率已經下降，但「我們無法認同每周有5萬人病亡是可接受的數字」。