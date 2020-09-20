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新冠病毒所石正麗：病毒溯源很重要 但可能永遠找不到

香港01 / 葉琪
石正麗推測新冠病毒有可能最初的進化來源是蝙蝠。美聯社
石正麗推測新冠病毒有可能最初的進化來源是蝙蝠。美聯社

中國科學院新冠病毒研究所研究員石正麗日前透露，推測新型冠狀病毒有可能最初的進化來源是蝙蝠，但現時仍沒有找到病毒的中間宿主，「我們知道溯源很重要，但有可能永遠找不到。」

石正麗表示，想要弄清楚病毒溯源是非常困難的事，要依賴於流行病學以及分子進化的研究。研究所在獲得新冠病毒基因組序列後，已比較公開數據以及研究所尚未發表的一些數據，「後來在我們的數據庫中發現一條序列，這條序列是我們2013年雲南的一個礦洞裡發現的，它的基因組序列和新冠病毒的基因組序列相似度高達96%，所以我們推測新冠病毒有可能最初的進化來源是蝙蝠。」

不過，石正麗提到，儘管後續其他研究團隊在穿山甲等動物體內，也檢測到與新冠病毒有親緣關係的SARS相關冠狀病毒，但基因組的序列均顯示其進化關係，均與新冠病毒有一定的距離。石正麗坦言，知道溯源很重要，「但有可能永遠找不到」。當年SARS爆發時，科學家第一時間就鎖定市場上的果子狸是病毒直接來源，「但我們花了8年時間才在雲南的一個礦洞裡找到SARS最原始的來源。」

石正麗坦言現時仍沒有找到病毒的中間宿主。（中新社）
石正麗坦言現時仍沒有找到病毒的中間宿主。（中新社）

至於新冠病毒中間宿主的研究，石正麗指新冠病毒是一個非常狡猾的病毒，「也就是它從野生動物傳到人類社會的過程是悄無聲息的，這個過程我們完全沒有檢測到。」石正麗認為，整件事有可能是一個偶然，並且有可能很快就消失。石正麗稱，自然界有很多病毒長期存在，但並非所有病毒都能感染人類，「我們要監測病毒是否可能在一個傳播到人間的過程中，這個傳播過程是可以捕捉到的，捕捉的方法就是持續地堅持。」

石正麗表示，自然疫源性疾病的長期監測非常重要，應該做到早檢測、早預警、早干預，把傳染病遏制在萌芽階段，「這不是能不能做的問題，是我們願不願長期持久做的問題。」事實上科學家已經掌握有哪些動物存在傳播風險，可以重點防範，比如蝙蝠、老鼠，應該重點對其攜帶的病毒進行早期研究。

石正麗又提到研究所接下來的研究重點，將會是了解新冠病毒為甚麼具有強勁的傳染性，尤其是為甚麼新冠病毒會有基礎代謝疾病的人及老年人傳染性這麼強。

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文章授權轉載自《香港01》

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