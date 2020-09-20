快訊

【白話財經】管不到愛奇藝的OTT專法 到底能管到什麼？

日職／王柏融對羅德先發 第二打席擊出二壘安打

聽新聞
test
0:00 / 0:00

港增13確診 累計病例破5000 港大實驗室女職員中招

世界日報 / 記者呂佳蓉／香港20日電

香港新型冠狀病毒新增確診維持4日單位數後，昨回升至雙位數13宗，9例為境外輸入病例，4例為本土病例，其中3例源頭不明，香港至今累計確診破5000，達5009例。

香港電台報導，衛生防護中心表示，香港昨天的確診中，包含一名港大公共生學院實驗室一名研究員。該名研究員是一位28歲的女性，工作會處理已滅活、不具傳染性的新型冠狀病毒樣本，進行基因排序等，有時會將資料輸入電腦。

香港衛生防護中心表示，沒有證據顯示這名患者的感染源頭來自實驗室，因此要列為源頭不明的個案。衛生防護中心並向港大方面派發了300多個樣本瓶，港大會檢測環境樣本。

另外2名源頭不明的病例，一例為23歲印傭，與雇主住在馬鞍山，日前放假時曾與朋友到過旺角、深水及尖沙咀，在深水及尖沙咀有到餐廳用餐。另一名源頭不明的患者是一位79歲女士，9月11日起發燒，潛伏期間到過住所附近商場的大家樂吃過早餐。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

香港今增13名新冠肺炎確診 累計病例破5000

12名被扣押港人已選官派律師？家屬錯愕、提四點聲明

香港新冠肺炎確診 累計逾5000例

預防新冠不用打針？港大鼻噴式疫苗啟動試驗

相關新聞

新冠病毒所石正麗：病毒溯源很重要 但可能永遠找不到

中國科學院新冠病毒研究所研究員石正麗日前透露，推測新型冠狀病毒有可能最初的進化來源是蝙蝠，但現時仍沒有找到病毒的中間宿主，「我們知道溯源很重要，但有可能永遠找不到。」

印度疫情發燒日增9.2萬人染疫 確診數飆至540萬

印度聯邦衛生部今天公布的資料顯示，境內過去24小時新增9萬2605起2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，染...

拒絕防疫隔離 英祭重罰最高可處39萬元

為因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例激增，英國今天宣布嚴格新規定，民眾如果拒絕自我隔離以遏止病毒擴散，最高可處1萬英鎊（約新台幣38.7萬元）重罰。

港增13確診 累計病例破5000 港大實驗室女職員中招

香港新型冠狀病毒新增確診維持4日單位數後，昨回升至雙位數13宗，9例為境外輸入病例，4例為本土病例，其中3例源頭不明，香港至今累計確診破5000，達5009例。

雲南瑞麗28萬人普篩均為陰性 加強境管防偷渡

中國雲南省瑞麗市從14日起封城，並展開全城核酸檢測。陸媒報導，截至19日晚間，已完成逾28萬人檢測，均為陰性。官方同時宣...

全球破3千萬人確診新冠肺炎 逾95萬人染疫死亡

英國首相強生（Boris Johnson）表示，英國即將看到第二波新英國首相強生（Boris Johnson）表示，英國即將看到第二波新冠肺炎疫情到來。政府這週末將緊急商討對策。冠肺炎疫情到來。政府這週末將緊急商討對策。

大陸昨新增確診10例 均為境外移入

據大陸國家衛健委發布，大陸昨新增確診病例10例，均為境外移入病例（上海4例，廣東4例，福建1例，河南1例）；無新增死亡病...

巴西新冠肺炎新增3萬3057人染疫 累計逾452萬例

巴西衛生部今天通報，過去24小時新增3萬3057人確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），累計確診攀...

圖表看疫情／法國、波蘭、印尼等國 染疫數創單日新高

部分國家疫情升溫，法國、波蘭、印尼等國，通報新增新冠肺炎確診病例，均再創疫情爆發以來單日新高紀錄。

法國新冠肺炎新增1萬3498人染疫 創單日新高紀錄

法國當局今天通報，境內過去24小時新增1萬3498人確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），再創疫情...

新冠病毒溯源 陸專家：也許永遠沒答案

中國科學院武漢病毒研究所研究員石正麗近日表示，團隊正在溯源新冠病毒的自然源頭，不過還沒找到病毒的中間宿主，以及如何從自然...

伊朗染疫死亡逾2萬4000人 當局歸咎民眾少戴口罩

伊朗衛生部今天表示，境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）死亡總數已超過2萬4000人，這要歸咎於民眾減...

熱門新聞

蘇揆問蔣萬安吃美豬「有出事嗎」 醫師：不懂不要亂扯

吃豬睪丸失言？ 陳時中反嗆「那就是講我長輩也失言」

共軍不斷擾台我態度轉硬 廣播追加「一切後果自負」

國軍戰備規定重大轉變 第一擊改稱「行使自衛反擊權」

糗！昶派另組綠營側翼訊息走漏 原因竟和黃捷有關

韓國瑜選桃園市長？韋安：將由子弟兵孫大千取而代之

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。