港增13確診 累計病例破5000 港大實驗室女職員中招

香港新型冠狀病毒新增確診維持4日單位數後，昨回升至雙位數13宗，9例為境外輸入病例，4例為本土病例，其中3例源頭不明，香港至今累計確診破5000，達5009例。

香港電台報導，衛生防護中心表示，香港昨天的確診中，包含一名港大公共生學院實驗室一名研究員。該名研究員是一位28歲的女性，工作會處理已滅活、不具傳染性的新型冠狀病毒樣本，進行基因排序等，有時會將資料輸入電腦。

香港衛生防護中心表示，沒有證據顯示這名患者的感染源頭來自實驗室，因此要列為源頭不明的個案。衛生防護中心並向港大方面派發了300多個樣本瓶，港大會檢測環境樣本。

另外2名源頭不明的病例，一例為23歲印傭，與雇主住在馬鞍山，日前放假時曾與朋友到過旺角、深水及尖沙咀，在深水及尖沙咀有到餐廳用餐。另一名源頭不明的患者是一位79歲女士，9月11日起發燒，潛伏期間到過住所附近商場的大家樂吃過早餐。