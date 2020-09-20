雲南瑞麗28萬人普篩均為陰性 加強境管防偷渡

中國雲南省瑞麗市從14日起封城，並展開全城核酸檢測。陸媒報導，截至19日晚間，已完成逾28萬人檢測，均為陰性。官方同時宣布加強邊境巡邏，已設置超過500個邊境檢查點，查緝偷渡。

中國雲南省瑞麗市日前傳出2名來自緬甸的偷渡客確診2019冠狀病毒疾病（武漢肺炎，COVID-19），在雲南期間出入過超市賣場、健身房、公園和餐廳等場所，官方自14日晚間10時起，採取封城措施，並從15日上午8時30分起，展開全城核酸檢測。

綜合陸媒新浪網、界面新聞報導，截至19日晚間10時30分，已經完成28萬7254人檢測，全數為陰性。

報導引述19日晚間舉行的雲南瑞麗市武漢肺炎疫情防控新聞發布會提供的資料指出，為嚴防再次發生境外移入病例，瑞麗市已經投入超過3000人，並且每日出動2艘執法艇在江面上巡查，全面加強邊境巡邏管控。目前已經阻斷非法通道114條，設置邊境檢查點502個。

報導稱，官員在發布會上提到，接下來將會持續嚴厲打擊偷渡行為，並追究協助偷渡、收留人員的責任；此外，將會與黨員、解放軍、公安民警緊密合作，建立完善聯防聯控機制，加強邊境管控。

近日有媒體披露，指出瑞麗市火速建設方艙醫院，疫情防控恐怕不如官方對外宣稱一般樂觀。

根據陸媒澎湃新聞日前報導，雲南省委副書記、雲南省人民政府省長阮成發14日赴瑞麗市方艙醫院視察時指出，寧可備而不用、不可用而無備，加強物資、設備儲備和實戰演練，確保有需要時可立即投入使用。