快訊

黑道告別式處處有眉角 誰先上香隱喻江湖地位高低

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北京零確診破功！增1例境外移入新冠肺炎無症狀感染者

中央社 / 台北19日電
北京市今天宣布新增1例境外移入2019冠狀病毒疾病無症狀感染者，是1名在巴基斯坦留學的23歲甘肅籍學生。圖為一名戴著口罩的男子走在北京街頭。 美聯社
北京市今天宣布新增1例境外移入2019冠狀病毒疾病無症狀感染者，是1名在巴基斯坦留學的23歲甘肅籍學生。圖為一名戴著口罩的男子走在北京街頭。 美聯社

歷經1個多月零確診後，北京市今天宣布新增1例境外移入2019冠狀病毒疾病無症狀感染者，是1名在巴基斯坦留學的23歲甘肅籍學生，他昨天返抵北京後核酸檢測呈陽性。

據央視新聞app（應用程式），北京市下午舉行疫情防控記者會，作上述通報。北京市疾控中心傳染病地方病控制所所長王全意表示，經專家組診斷，這名學生今天被歸類為無症狀感染者，同班機38名密切接觸者也已集中隔離醫學觀察。

中共北京市委宣傳部副部長徐和建指出，8月7日至9月18日，北京無新增報告本地確診病例、疑似病例和無症狀感染者，無新增報告境外移入確診病例、疑似病例和無症狀感染者，直到今天才新增1例無症狀感染者，疫情防控形勢總體平穩。

報導表示，這也是北京自9月3日恢復直航國際客運航班以來首例境外移入無症狀感染者。

在此之前，中國國家衛生健康委員會官網上午通報，截至18日午夜12時，中國大陸新增14例境外移入2019冠狀病毒疾病（COVID-19新冠肺炎）確診個案，分別為廣東6例、上海2例、四川2例、陝西2例、遼寧1例、福建1例；新增無症狀感染者24例，均為境外輸入。

中國大陸18日無新增死亡病例；上海新增疑似病例1例，為境外輸入病例。

截至9月18日午夜12時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，中國大陸現有確診病例171例（其中重症病例2例），累計治癒出院病例8萬464例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例8萬5269例，現有疑似病例1例。累計追蹤到密切接觸者82萬6068人，尚在醫學觀察的密切接觸者6514人。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

中國「山寨」Ford F-150將於北京車展發表！

疫情防控放首位 中國限制十一長假景區客流

石正麗：2019冠狀病毒溯源 可能永遠找不到

批陸「惡霸」 美亞太助卿：北京要為自己惡意行為負責

相關新聞

新冠病毒所石正麗：病毒溯源很重要 但可能永遠找不到

中國科學院新冠病毒研究所研究員石正麗日前透露，推測新型冠狀病毒有可能最初的進化來源是蝙蝠，但現時仍沒有找到病毒的中間宿主，「我們知道溯源很重要，但有可能永遠找不到。」

歐洲疫情加劇！西班牙馬德里再封城 法單日確診又創新高

全球新冠肺炎疫情不平靜，印度超過5周以上連日創下單日確診全球最高紀錄；法國新增1萬3498人確診、波蘭新增1002人染疫，都創疫情爆發以來最高單日紀錄，而西班牙疫情最嚴重的首都馬德里，部分地區21日起再次實施封鎖措施。

新冠肺炎每周奪5萬命 世衛：多到無法接受

在全球新冠肺炎死亡人數逼近100萬大關之際，世界衛生組織（WHO）專家18日表示，全球每周約有5萬人染疫喪命，多到令人無法接受。法新社彙整官方數據顯示，截至19日，全球累計超過3050萬人確診，至少95萬3025人病故。

印度疫情發燒日增9.2萬人染疫 確診數飆至540萬

印度聯邦衛生部今天公布的資料顯示，境內過去24小時新增9萬2605起2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，染...

拒絕防疫隔離 英祭重罰最高可處39萬元

為因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例激增，英國今天宣布嚴格新規定，民眾如果拒絕自我隔離以遏止病毒擴散，最高可處1萬英鎊（約新台幣38.7萬元）重罰。

港增13確診 累計病例破5000 港大實驗室女職員中招

香港新型冠狀病毒新增確診維持4日單位數後，昨回升至雙位數13宗，9例為境外輸入病例，4例為本土病例，其中3例源頭不明，香港至今累計確診破5000，達5009例。

雲南瑞麗28萬人普篩均為陰性 加強境管防偷渡

中國雲南省瑞麗市從14日起封城，並展開全城核酸檢測。陸媒報導，截至19日晚間，已完成逾28萬人檢測，均為陰性。官方同時宣...

全球破3千萬人確診新冠肺炎 逾95萬人染疫死亡

英國首相強生（Boris Johnson）表示，英國即將看到第二波新英國首相強生（Boris Johnson）表示，英國即將看到第二波新冠肺炎疫情到來。政府這週末將緊急商討對策。冠肺炎疫情到來。政府這週末將緊急商討對策。

大陸昨新增確診10例 均為境外移入

據大陸國家衛健委發布，大陸昨新增確診病例10例，均為境外移入病例（上海4例，廣東4例，福建1例，河南1例）；無新增死亡病...

巴西新冠肺炎新增3萬3057人染疫 累計逾452萬例

巴西衛生部今天通報，過去24小時新增3萬3057人確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），累計確診攀...

圖表看疫情／法國、波蘭、印尼等國 染疫數創單日新高

部分國家疫情升溫，法國、波蘭、印尼等國，通報新增新冠肺炎確診病例，均再創疫情爆發以來單日新高紀錄。

法國新冠肺炎新增1萬3498人染疫 創單日新高紀錄

法國當局今天通報，境內過去24小時新增1萬3498人確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），再創疫情...

熱門新聞

蘇揆問蔣萬安吃美豬「有出事嗎」 醫師：不懂不要亂扯

吃豬睪丸失言？ 陳時中反嗆「那就是講我長輩也失言」

共軍不斷擾台我態度轉硬 廣播追加「一切後果自負」

國軍戰備規定重大轉變 第一擊改稱「行使自衛反擊權」

糗！昶派另組綠營側翼訊息走漏 原因竟和黃捷有關

韓國瑜選桃園市長？韋安：將由子弟兵孫大千取而代之

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。