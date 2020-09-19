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北京零確診破功！增1例境外移入新冠肺炎無症狀感染者
歷經1個多月零確診後，北京市今天宣布新增1例境外移入2019冠狀病毒疾病無症狀感染者，是1名在巴基斯坦留學的23歲甘肅籍學生，他昨天返抵北京後核酸檢測呈陽性。
據央視新聞app（應用程式），北京市下午舉行疫情防控記者會，作上述通報。北京市疾控中心傳染病地方病控制所所長王全意表示，經專家組診斷，這名學生今天被歸類為無症狀感染者，同班機38名密切接觸者也已集中隔離醫學觀察。
中共北京市委宣傳部副部長徐和建指出，8月7日至9月18日，北京無新增報告本地確診病例、疑似病例和無症狀感染者，無新增報告境外移入確診病例、疑似病例和無症狀感染者，直到今天才新增1例無症狀感染者，疫情防控形勢總體平穩。
報導表示，這也是北京自9月3日恢復直航國際客運航班以來首例境外移入無症狀感染者。
在此之前，中國國家衛生健康委員會官網上午通報，截至18日午夜12時，中國大陸新增14例境外移入2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診個案，分別為廣東6例、上海2例、四川2例、陝西2例、遼寧1例、福建1例；新增無症狀感染者24例，均為境外輸入。
中國大陸18日無新增死亡病例；上海新增疑似病例1例，為境外輸入病例。
截至9月18日午夜12時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，中國大陸現有確診病例171例（其中重症病例2例），累計治癒出院病例8萬464例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例8萬5269例，現有疑似病例1例。累計追蹤到密切接觸者82萬6068人，尚在醫學觀察的密切接觸者6514人。
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