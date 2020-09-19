英國疫情升溫恐再「全境封鎖」 影響1000萬人

新冠肺炎疫情蔓延，英國近期每8天染疫住院人數就會倍增，政府警告可能會在英格蘭各地再次實施全面封鎖；菲律賓連11天單日新增病例超過3000起；捷克新增確診連3天創單日新高紀錄。據美國約翰霍普金斯大學統計，截至18日，全球至少94萬9686人死於新冠肺炎、3038萬7551人確診。

英染疫住院人數 每8天倍增

英國是歐洲疫情最嚴重的國家之一，政府通報死亡病例將近4萬2000起，而疫情近日出現反彈，新增病例數達到4月以來最高水準；按照目前增速計算，2周後便會迎來第二個高峰。英格蘭不少地區已開始自行收緊防疫措施，如利茲日前便傳出將關閉酒吧、餐廳等場、禁止各區居民移動等，全國封城地區總共將影響超過1000萬人。

瓜地馬拉總統、日本眾議員染疫

瓜地馬拉總統吉昂馬岱18日指出，經檢測新冠肺炎結果呈陽性，目前瓜地馬拉正逐漸鬆綁旅行限制，該國18日起、自3月中以來首度開放國際機場商業飛航，也重新開啟邊界。瓜地馬拉目前通報8萬4344例確診、3076人病歿。

此外，日本共同社報導，日本眾議院事務局18日表示，自民黨眾議員高鳥修一感染新冠肺炎。這是日本國會首位染疫的議員。

捷克新增3103例 連3天創新高

捷克衛生部18日通報新增3103例確診，連續第3天創單日新高紀錄。捷克自3月疫情爆發迄今，累計確診病例達4萬4155起，死亡病例達489起。

另據印度聯邦衛生部18日公布數據，印度過去24小時新增9萬6424人確診，感染總人數來到520萬人。路透報導，印度自8月初以來不斷創下單日染疫人數全球最高紀錄，此一趨勢如果持續下去，有朝一日恐超越美國，成為境內染疫人數最多的國家。