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石正麗：2019冠狀病毒溯源 可能永遠找不到

中央社 / 台北19日電
石正麗為大陸研究冠狀病毒的專家，她帶頭完成的「中國蝙蝠攜帶重要病毒研究」項目曾獲一等獎，人稱她「蝙蝠女俠」。（翻攝自YOUTUBE）
石正麗為大陸研究冠狀病毒的專家，她帶頭完成的「中國蝙蝠攜帶重要病毒研究」項目曾獲一等獎，人稱她「蝙蝠女俠」。（翻攝自YOUTUBE）

陸媒報導，中國科學院武漢病毒研究所研究員石正麗昨天表示，她的團隊正在溯源2019冠狀病毒的自然源頭，但還沒找到傳播到人類的中間宿主。「我們知道溯源很重要，但有可能永遠找不到」。

石正麗長期研究蝙蝠攜帶冠狀病毒，2017年發現蝙蝠身上攜帶嚴重急性呼吸道症候群（SARS）相關病毒。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情去年底在武漢爆發後，石正麗曾被質疑是新冠病毒所外洩病毒的關鍵人物；她也是第一個分離出COVID-19的專家。

全球科學與生命健康論壇18日在北京舉行，石正麗在會中發表題為「新冠肺炎病原學鑒定和可能的起源」的演講，並於會後接受新京報專訪作以上表示。

石正麗表示，從2019年12月30日接到第一份樣本，到首次檢測到2019冠狀病毒，再到確定病原體並完成動物實驗，他們只用了40天，而在2003年，SARS完成病原體檢測的時間是5個月。

她說，這樣的快速反應得益於前期在蝙蝠SARS病毒研究中15年的累積。而且實驗室在分離病毒後，為後續藥物篩選、疫苗研究提供了重要的基礎以及技術平台。

石正麗說，團隊研究顯示，2019冠狀病毒的自然宿主可能是蝙蝠，也不排除其他野生動物，但中間宿主尚未找到，這也證明，該病毒非常狡猾，從野生動物傳到人類社會悄無聲息，這個過程也是後續在新冠病毒病原學研究中需要重視的部分。

石正麗說，病毒溯源是一件非常重要的事，因為2019冠狀病毒是一個新型冠狀病毒，所以它的來源、它如何傳播到人類社會中，變得非常的重要。但要想弄清楚病毒溯源是非常困難的事情，要依賴於流行病學以及分子進化的研究。

她說，在得到2019冠狀病毒基因組序列後，曾比較公開的資料以及他們尚未發表的一些資料，後來在他們的資料庫中發現一條序列，這條序列是2013年雲南的一個礦坑裡發現的，它的基因組序列和2019冠狀病毒的基因組序列相似度高達96%，所以推測2019冠狀病毒有可能最初的進化來源是蝙蝠。

石正麗表示，儘管後續其他研究團隊在穿山甲等動物體內也檢測到了與2019冠狀病毒有親緣關係的SARS相關冠狀病毒，但這些基因組的序列都顯示他們的進化關係與2019冠狀病毒還是有一定的距離。

她說，「我們知道溯源很重要，但有可能永遠找不到」。當年SARS爆發時，科學家第一時間就鎖定了市場上交易的果子狸是病毒的直接來源，但他們花了8年時間才在雲南的一個礦坑裡找到SARS最原始的來源。因此，需要持續不斷地尋找，才能達到想要的目的。

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