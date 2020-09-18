全球新冠患者突破3000萬 專家：口罩還得戴著

本周五，英國和法國都開始實施防疫新規，兩國的新冠確診人數繼續上升。英格蘭東北部，包括紐卡斯爾和桑德蘭在內，大約200萬居民不能在家中接待外人，酒吧只能提供餐桌服務，娛樂場所最晚在晚上10點關閉。本周一，英國已經宣布禁止6人以上聚集。

法國每日新增病例超過1萬。裡昂和尼斯正準備採取進一步的限制措施，此前波爾多和馬賽已於本周實施了限制措施。世界衛生組織歐洲區主任克魯格（Hans Kluge）指出，歐洲各地的創紀錄激增「是一個警鐘」。他在哥本哈根的一個在線新聞發布會上表示：「雖然這些數字也反映了測試的全面性，但也可以看到，病毒在歐洲地區的傳播速度令人擔憂。」

德國聯邦議院周五做出決定，給近2000家醫院投入30億歐元的資金，讓這些醫院更好地應對新冠危機，這筆資金用於購買更先進的設備，給急診病人提供更好地治療，擴大醫療系統的數字化。

德國權威病毒學家、柏林夏裡特醫院病毒所所長德羅斯滕(Christian Drosten)接受德國之聲採訪時指出，對疫情進行預測非常困難，因為歐洲各地的情況各有不同：「接下來的冬天並不會輕鬆度過。明年疫苗將會出爐，我認為，要到明年年底，一部分民眾才能接種上疫苗。」

他還補充說，口罩還是得接著戴。因為即便是開始接種疫苗，大部分人還是需要戴口罩。在像德國和其他歐洲國家，相對來說感染率較低，沒有群體免疫力。

德羅斯滕覺得疫情狀況最為堪憂的國家是印度：「該國人口密度大。我不會說病毒的傳播不受控制，但它幾乎是以這種狀況正在傳播著。」他還表示：「一些有著不少確診病例的國家已經進入寒冷季節，那裡人們對醫療結構和醫療服務的信心不足。我相信包括歐洲在內的一些國家，很快會採取更嚴格的措施。」

自去年年底疫情爆發以來，新冠病毒導致的累計死亡人數已經超過94萬。根據美國約翰霍普金斯大學周五發布的統計數字，受到疫情影響最嚴重的國家是美國，有超過665萬個確診病例，其次是印度，有511萬人感染，接下來是巴西，共有大約441萬個病例。

文木 / 達揚（德新社，美聯社，法新社等）

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